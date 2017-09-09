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17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В начале октября Крым посетит делегация УЕФА

Представители ассоциации перенесли свой визит на полуостров на месяц.

Источник: Reuters

В начале октября 2017-го в Крым приедет делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее их визит был запланирован на начало сентября, но встречу пришлось перенести. Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

— Перенос визита связан с внеочередным конгрессом УЕФА, который пройдет 20 сентября в Швейцарии, — рассказал Ветоха, передает ТАСС. — В этой связи их приезд ожидаем в начале октября. Возглавит делегацию, как и планировалось, директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

На полуострове делегация УЕФА обсудит с представителями КФС, где можно обустроить футбольные поля, а после будет принято решение о выделении финансирования.

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