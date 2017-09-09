Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Мексики

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме соболезнования отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крупного землетрясения в Мексике.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления инфраструктуры населенных пунктов», — говорится в телеграмме.