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16:17 (мск), источник: Nur.kz

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Мексики

Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крупного землетрясения в Мексике.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме соболезнования отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате крупного землетрясения в Мексике.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Мексики. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и восстановления инфраструктуры населенных пунктов», — говорится в телеграмме.

Самое мощное за последние сто лет землетрясение в Мексике (магнитудой 8,1) произошло в ночь на пятницу. Погиб 61 человек.

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