Назарбаев и Астана получили медали

Источник: Tengrinews

В Астане на территории выставки EXPO-2017 проходит церемония награждения лучших павильонов в рамках дня Международного бюро выставок.

«Первая золотая медаль присуждается Президенту Республики Казахстан в знак признания его личного участия в проведении выставки “Астана EXPO-2017” и успеха, которого она достигла. Этой медалью МБВ выражает благодарность Президенту за способность полностью интерпретировать и воплощать в жизнь основные ценности образования, инноваций и сотрудничества, ставшие основой выставки», — объявил ведущий на сцене «Холла Энергии».

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От имени Главы государства на сцену за медалью поднялся председатель нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017"Ахметжан Есимов. Первую «Медаль чести» вручили нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» «за неустанную самоотверженность всех сотрудников». Получить эту медаль также выпала честь Есимову.

«Вторая “Медаль чести” присуждается городу Астана за выдающиеся способности интегрировать выставку как стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города. МБВ выражает благодарность лидерам и горожанам Астаны за гостеприимство, а также за вдохновение граждан мира», — сообщил ведущий.