Назарбаев и Астана получили медали
Медали Международного бюро выставок присудили Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а также горожанам Астаны за вдохновение граждан мира и гостеприимство, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Медали Международного бюро выставок присудили Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, а также горожанам Астаны за вдохновение граждан мира и гостеприимство, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Астане на территории выставки EXPO-2017 проходит церемония награждения лучших павильонов в рамках дня Международного бюро выставок.
«Первая золотая медаль присуждается Президенту Республики Казахстан в знак признания его личного участия в проведении выставки “Астана EXPO-2017” и успеха, которого она достигла. Этой медалью МБВ выражает благодарность Президенту за способность полностью интерпретировать и воплощать в жизнь основные ценности образования, инноваций и сотрудничества, ставшие основой выставки», — объявил ведущий на сцене «Холла Энергии».
От имени Главы государства на сцену за медалью поднялся председатель нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017"Ахметжан Есимов. Первую «Медаль чести» вручили нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» «за неустанную самоотверженность всех сотрудников». Получить эту медаль также выпала честь Есимову.
«Вторая “Медаль чести” присуждается городу Астана за выдающиеся способности интегрировать выставку как стратегическое видение, так и в повседневную жизнь города. МБВ выражает благодарность лидерам и горожанам Астаны за гостеприимство, а также за вдохновение граждан мира», — сообщил ведущий.
Почетную медаль от имени всех астанчан получил аким столицы Асет Исекешев. Отметим, что для определения лучших павильонов выставки национальные павильоны были разделены на несколько типов: павильоны площадью 700 квадратных метров и больше; павильоны площадью от 400 до 700 квадратных метров; павильоны размером менее 400 квадратных метров; совместные павильоны. Международным жюри из 9 экспертов в области выставок, архитектуры и международных Выставок будут выявлены первые, вторые и третьи места по двум категориям: выставочный дизайн и раскрытие темы Выставки.