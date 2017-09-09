Российский постпред в Женеве назвал фальшивкой доклад комиссии ООН по Сирии

Источник: AP 2017

Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия вооружёнными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной. Алексей Бородавкин Постпред РФ при женевском отделении ООН

По словам постпреда, на такие обвинения Москве не стоит обращать внимания.

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«Некоторое время назад торговать русофобской ложью стало модным в политических и дипломатических кругах. Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие измышления еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает», — добавил Бородавкин.

В среду независимая комиссия по расследованию в Сирии, учрежденная Советом ООН по правам человека, представила 14-й доклад о нарушениях прав человека в САР. В документе, в частности, содержатся заявления о том, что Россия якобы продолжает бомбить больницы в Сирии на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции, а также прямые обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в апреле в Хан-Шейхуне.