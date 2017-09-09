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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Столтенберг рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире

Сегодня ситуация в мире опаснее, чем когда-либо за последние 30 лет. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете The Guardian.

Источник: AP 2017

По его словам, мир стал более непредсказуемым и сложным, так как «мы сталкиваемся со столькими испытаниями одновременно».

Среди таких «испытаний» Столтенберг назвал распространение оружия массового поражения на Корейском полуострове, террористов, нестабильность и «более решительно настроенную» Россию.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться напряженной. Международное сообщество требует от Пхеньяна прекращения ядерной и ракетной программ, Совет Безопасности ООН в связи с испытаниями неоднократно ужесточал введенные против КНДР санкции.

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В конце августа президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал от военных разработать план наступления на случай вооруженного конфликта с Севером. По его словам, вооруженные силы должны быть в состоянии быстро перейти в наступление в случае, если Пхеньян совершит провокацию, «перейдет черту» или нападет на Сеул.

Украинские и прибалтийские политики не раз выражали озабоченность предстоящими совместными военными учениями России и Белоруссии. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказывал уверенность в том, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

Маневры двух стран «Запад-2017» состоятся с 14 по 20 сентября. Подобные учения проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тысяч военнослужащих. При этом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что речь на самом деле идет о якобы 100 тысячах российских солдат. Минобороны России опровергло эти слова.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Малютин В.В.
и эту обстановку постоянно накручивает звезднополосатый мордер
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