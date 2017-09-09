Собянин уволил главу управы после видео с обсуждением подтасовок на выборах

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Глава управы района Ново-Переделкино и его заместитель уволены за нарушения при подготовке муниципальных выборов в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы.

Об этом мэр написал на своей странице «ВКонтакте» в субботу.

По его словам, соответствующие документы в понедельник будут переданы в прокуратуру.

Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе.

Ранее в интернете был опубликован видеоролик, в котором замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает с представителями участковых избиркомов возможность подтасовки на выборах муниципальных депутатов.