Собянин уволил главу управы после видео с обсуждением подтасовок на выборах
Документы о нарушениях мэр пообещал передать в прокуратуру.
Документы о нарушениях мэр пообещал передать в прокуратуру.
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU — Глава управы района
Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы.
Об этом мэр написал на своей странице «ВКонтакте» в субботу.
По его словам, соответствующие документы в понедельник будут переданы в прокуратуру.
Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе.
Ранее в интернете был опубликован видеоролик, в котором замглавы управы
Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут в единый день голосования, 10 сентября.