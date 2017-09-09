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18:02 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил президента Таджикистана с Днем Независимости

Пока минчане празднуют день города, в Таджикистане отмечают важный государственный праздник.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем Государственной независимости, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«За годы суверенитета Таджикистан достиг значительных результатов в национальном строительстве, социальном и экономическом развитии, упрочнении своих позиций на мировой арене», — говорится в поздравлении президента.

Для Беларуси Таджикистан — давний и торгово-экономический партнер. В январе-июле 2017 года двусторонний товарооборот составил 23,6 млн долларов, то есть в сравнении с январем-июлем прошлого года увеличился в 2,6 раза.

Посольство Республики Таджикистан в Беларуси действует с 1997 года. За это время между Беларусью и Таджикистаном подписано более 60 двусторонних соглашений. Таджикистан и Беларусь конструктивно взаимодействуют в рамках региональных организаций — СНГ, ШОС, ОДКБ, а также в глобальном масштабе — по линии ООН и ОБСЕ.

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