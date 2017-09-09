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18:32 (мск), источник: Фонтанка

Смольный вывез мороженщиков из исторического центра

Вслед за ревизией «Фонтанки» к торговым точкам в центре города присмотрелась администрация Петербурга. Два десятка лоточников к такому пристальному вниманию оказались не готовы.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в комитете по контролю за использованием городского имущества, 9 сентября рынок нестационарной торговли потерял 26 лотков, тележек с мороженным и других объектов. Все они были незаконно установлены на стрелке Васильевского острова и у Исаакиевского Собора. «Зачищали» торговое оборудование силами сотрудников комитета, Центра повышения эффективности использования госимущества и Союза малых предприятий Санкт-Петербурга.

Самовольных предпринимателей, без согласования разместивших свои торговые площадки, теперь ждут в Смольном. Им грозит протокол об административном правонарушении.
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Вернуть тележки и лотки в ближайшее время они не смогут — объекты признали предметами правонарушения и изъяли.

Представители комитета обещают, что теперь такие рейды будут проводиться на постоянной основе.

Ранее «Фонтанка» выяснила, что возле Эрмитажа, на канале Грибоедова и у Ростральных колонн на законных основаниях работает только треть точек, остальные торгуют в обход городского бюджета. Навести порядок мешают пробелы в законодательстве. В результате вместо заявленных в схеме размещения объектов нестационарной торговли, по факту в самых туристических местах — в три-пять раз больше торговых точек.

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