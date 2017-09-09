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18:38 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской областной федерации футбола сменился президент

Дмитрия Чепеля на этом посту сменил Александр Гвардис.

Источник: Новый Калининград

В Калининградской областной федерации футбола произошла смена руководства. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал депутат Госдумы Александр Пятикоп.

«По приглашению Калининградской областной Федерации футбола принял участие в отчетно-выборной конференции. Вручил благодарности Госдумы тренерам и организаторам футбола в муниципалитетах. Выслушал программы кандидатов на пост президента региональной федерации. Собственно, это были не программы, а набор болевых точек по дальнейшему развитию. Прошло голосование — 42 голоса делегаты отдали за Дмитрия Вячеславовича Чепеля и 46 за Александра Петровича Гвардиса (экс-замгендиректора ФК “Балтика” — прим “Нового Калининграда”), который и был избран президентом федерации», — сообщил Пятикоп.

В то же время парламентарий подчеркнул, что одних кадровых решений недостаточно для того, чтобы улучшить ситуацию в региональном футболе. «Я считаю, что действий муниципальных или региональных властей для этого недостаточно, — сказал Пятикоп в телефонном разговоре с корреспондентом “Нового Калининграда”. — Необходимо развивать муниципально-частное и государственно-частное партнерство. Люди, которые имеют ресурсы финансовые, пусть сделают хороший шаг. Есть у тебя бизнес — войди в историю, сделай в городе спортивную площадку. Не просто двое ворот в грязь воткни — а такую площадку сделай, чтобы можно было на ней круглогодично заниматься. И не только футболом, но и баскетболом, волейболом. Важно, чтобы бизнес и общественность поддержали нашу власть».

Напомним, 26 августа в Калининграде в Южном парке прошел пикет, в ходе которого представители футбольной общественности потребовали отставки президента Калининградской областной федерации футбола Дмитрия Чепеля. В резолюции пикета подчеркивалось, что возглавляемая Чепелем федерация «фактически представляет собой финансово-закрытую структуру, в которой крутятся огромные средства, в том числе полученные за счёт различных государственных субсидий». Пикетчики потребовали от Антона Алиханова и правительства Калининградской области обратить внимание на «ситуацию в областном футболе» и не позволить Чепелю занимать «любые посты», а от делегатов предстоящей отчётно-выборной конференции — не переизбирать Чепеля на пост президента федерации.

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