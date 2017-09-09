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18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает SANA.

Источник: AP 2017

Окружение авиабазы удалось прорвать передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Захреддина и Сухела. Ряд высот удалось захватить при огневой поддержке авиации и артиллерии. В результате были ликвидированы несколько единиц техники боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и их оборонительные сооружения.

По данным РИА Новости, бои по периметру авиабазы продолжаются.

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