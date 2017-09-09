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20:44 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года», — говорится в сообщении.

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В военном ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в Дейр-эз-Зоре. Сопротивление террористов удалось сломить после массированного авиаудара, который нанесли ВКС.

В настоящее время сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела, как отметили в ведомстве, вместе с гарнизоном авиабазы расширяют коридор между аэродромом и Дейр-эз-Зором, ведя бои на флангах.

Ранее сегодня сирийская армия при огневой и воздушной поддержке прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре, уничтожив несколько единиц техники боевиков и их оборонительные сооружения.

На этой неделе бойцы сирийской армии при поддержке ВКС прорвались в блокированный Дейр-эз-Зор и соединились с защитниками города. При этом авиабаза, которую террористы в начале года отрезали от основной части Дейр-эз-Зора, оставалась в окружении. Дейр-эз-Зор и авиабаза в двух километрах от него находились блокаде более трех лет и регулярно подвергались атакам террориствов, которые использовали смертников. Снабжение города велось исключительно по воздуху.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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