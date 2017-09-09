Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Дейр-эз-Зоре
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке ВКС России нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе
«Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города
В военном ведомстве подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что сирийские войска прорвали блокаду авиабазы в
В настоящее время сирийские правительственные войска под командованием генерала Хасана Сухела, как отметили в ведомстве, вместе с гарнизоном авиабазы расширяют коридор между аэродромом и
Ранее сегодня сирийская армия при огневой и воздушной поддержке прорвала блокаду базы ВВС в
На этой неделе бойцы сирийской армии при поддержке ВКС прорвались в блокированный
* Террористическая организация, запрещенная в России.