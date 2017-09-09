Боевики-рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц

Источник: AP 2017

«ARSA настоятельно призывает все заинтересованные организации на период прекращения огня возобновить предоставление гуманитарной помощи для всех жертв гуманитарного кризиса, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности», — говорится в заявлении.

Видео В Грозном проходит митинг в поддержку рохинджа

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.