Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: к чему приведет бунт украинских морпехов
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
В противовес доллару хотят создать новую мировую валюту
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
21:38 (мск), источник: РИА Новости

Боевики-рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Боевики-рохинджа из группировки «Армия спасения рохинджа Аракана» (ARSA) объявили об одностороннем прекращении огня в Мьянме на месяц, начиная с воскресенья, говорится в опубликованном в Twitter заявлении ARSA.

Источник: AP 2017

«ARSA настоятельно призывает все заинтересованные организации на период прекращения огня возобновить предоставление гуманитарной помощи для всех жертв гуманитарного кризиса, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности», — говорится в заявлении.

Видео
В Грозном проходит митинг в поддержку рохинджа

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Геннадий сапрунов
Надо им обязательно помочь, отправить в помощь Адмирал Кузнецов....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Клинцевич объяснил, зачем США эвакуировали главарей ИГ* из Сирии
'Интересный комментарий': Госдеп оценил слова Путина о Тиллерсоне
Гол Промеса принес «Спартаку» победу над «Рубином»
Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Сирии
Путин поручил подумать о введении утилизационного сбора на обувь
Глава НАТО рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию после поджога машины
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама удивил учеников
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Оксана Акиньшина удивила фанатов своей фигурой после родов Звезда наслаждается долгожданным отдыхом.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь