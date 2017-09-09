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22:29 (мск), источник: Газета.Ру

Почему конфликт в Мьянме снова вышел на первый план

Конфликт в Мьянме между мусульманами-рохинджа и правительственными силами расколол мировое сообщество, заставив мировых игроков занять диаметрально противоположенные стороны по отношению к конфликту. России лучше дистанцироваться от конфликта считают эксперты. «Газеты.Ru» выяснила, почему длящийся несколько десятилетий конфликт снова вышел на первые полосы мировых газет.

Источник: AP 2017

Причиной вспышки застарелого конфликта в Мьянме стали жестокие действия правительственных сил в отношении мусульманского этнического меньшинства, проживающего на территории штата Ракхай на границе с Бангладеш.

В результате действий правительственных войск многие жители были вынуждены покинуть свои дома. По данным спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Янги Ли, в результате конфликта погибло более тысячи человек — это в два раза больше той цифры, которую официально озвучивает правительство страны.

По данным ООН, более 270 тыс. представителей населения рохинджа за последние две недели покинуло страну и перебралось в Бангладеш. Всего же в Мьянме проживает около 1 млн представителей этой этнической группы.

Правозащитники обвиняют армейские подразделения в жестоких действиях в отношении мусульман и сожжении их домов.

Правительство страны, в свою очередь, заявляет, что проводит операцию против террористических групп, которые действуют на территории штата и пользующихся поддержкой из-за рубежа.

Фактический лидер Мьянмы — бывший диссидент Аун Сан Су Чжи — возложила ответственность за беспорядки в стране на «террористов». Это вызвало негодование со стороны авторитетных представителей правозащитного движения, которые призвали лишить ее Нобелевской премии мира.

Дать права

Конфликт между правительством Мьянмы, населенной преимущественно буддистами, и мусульманами-рохинджа тянется уже много лет. Его главная причина в том, что власти Мьянмы не хотят признавать эту категорию населения гражданами страны, многие из них не имеют на руках никаких документов. Большинство из них потомки мусульман-бенгальцев, которые были привезены сюда еще в XIX веке, когда Мьянма была колонией Великобритании.

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Ситуация вокруг положения мусульман-рохинджа долгое время была в центре внимания международного сообщества, однако на первые полосы мировых изданий конфликт вышел вскоре после публикации доклада независимой комиссии, которую возглавлял бывший генсек ООН Кофи Аннан.

В докладе, опубликованном в конце августа 2017 года, эксперты под его руководством пришли к выводу, что одна из главных проблем — отсутствие у местных жителей не только гражданства, но и вообще какого-то не было правого статуса. Это мешает им получать работу, отправлять детей в школу и пользоваться медицинским обслуживанием.

При этом экономическая ситуация в штате достаточно тяжелая: бедностью охвачено 78% населения, что в два раза больше общего уровня по стране. Главная мера, которую предлагают эксперты, — это изменение закона 1982 года, который не признает мусульман-рохинджа как этническую группу.

Эксперты отметили, что в случае если правительством не будут предприняты меры по улучшению ситуации, это грозит «радикализацией» и ростом экстремистских настроений:

«Если законные жалобы местного населения будут проигнорированы, они станут более уязвимыми для вербовки экстремистами», — говорится в докладе.

Почва для этого есть, отмечает в фейсбуке эксперт по региону Петр Козьма, живущий в Мьянме: «За прошедшие десятилетия на территории штата Ракхайн в Мьянме были созданы все условия для появления территории с боевиками и экстремистскими идеологами, которые очень успешно манипулировали практически неграмотными людьми».

Государства расколоты

Несмотря на то, что многие эксперты отмечают неоднозначность ситуации в Мьянме, часть стран заняли одностороннюю позицию, обвиняя правительство страны в геноциде мусульманского населения. Наиболее жесткую позицию заняло руководство Пакистана. Руководство этого государства, которое граничит с Бангладеш, куда бегут беженцы из Мьянмы, призывает оказать давление на правительство Мьянмы. Обозреватель пакистанского издания The Nation Римша Кхан называет действия властей этой страны «геноцидом».

Жесткую позицию в отношении властей страны заняла Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также назвал происходящее «геноцидом».

С симпатией по отношению к рохинджа относятся и в Великобритании, где пресса пишет о страданиях местных жителей.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп пока не высказал свою позицию по отношению к происходящему, несмотря на давление со стороны части сенаторов с требованием осудить ситуацию в Мьянме. Как отмечает Politico, отсутствие реакции американского президента может означать, что Трамп «не слишком охотно принимает решения, осуждающие насилие против мусульман, как за границей, так и внутри США».

Правда, свою позицию высказал Госдеп США. Официальный представитель ведомства Хизер Нойерт заявила, что США осуждают как «массовые сожжения» деревень мусульман, так и действия вооруженных антиправительственных групп.

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В то время как США пытаются занять срединную линию, обозреватель консервативного телеканала Fox Стивен Миллер напоминает, что происходящее в Мьянме — «наследие» политики президента США Барака Обамы и его госсекретаря Хиллари Клинтон.

Он напоминает, что именно Обама изменил подход США к Мьянме после того, как военное правительство страны выпустило из-под домашнего ареста лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи и допустило проведение в стране первых демократических выборов.

Миллер отмечает, что для Обамы и Клинтон главным в ситуации в Мьянме «была возможность попозировать для фото».

Бывший посол России в Мьянме Глеб Ивашенцов отмечал ранее, что тогдашний разворот США в сторону Мьянмы был связан с поворотом США к Азии, а также попыткой ограничить в регионе влияние Китая.

Именно Мьянма «служит воротами Китая в Индийский океан». Кроме того, государство является транзитной территории для перевозки энергоносителей в Китай и сама обладает немалыми запасами полезных ископаемых: «Вашингтон стремится отсечь Китай и от потенциальных союзников, и от необходимых ему ресурсов. Мьянма становится в этих планах ареной “большой игры” за геополитическое влияние в Юго-Восточной Азии», — писал в 2014 году Ивашенцов в статье для Российского совета по международным делам (РСМД).

Несмотря на то, что у власти сегодня находится администрация Трампа, приоритеты США по сдерживанию Китая не изменились, а наоборот, стали еще более жесткими.

Давление на Мьянму, чтобы давить на не очень сговорчивый по КНДР Пекин, вполне может укладываться в планы США.

Власти Мьянмы заявляют, что Китай и Россия не допустят принятия резолюции, которая бы назвала ситуацию в стране геноцидом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже призвала не давить на руководство Мьянмы бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе прокомментировал ситуацию в Мьянме достаточно осторожно: «Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию под контроль», — сказал президент.

Эксперты отмечают, что президент России, который всегда заявлял, что не горит желанием вмешиваться в конфликты в других странах мира, находится в сложном положении.

Это связано с тем, что ситуация в Мьянме вызвала протесты со стороны части мусульманского населения России, а в Москве прошли митинги мусульманской общины возле посольства этой страны в РФ.

C достаточно радикальной позицией в отношении происходящего в Мьянме, высказался лидер Чечни Рамзан Кадыров, который имеет определенный авторитет и связи в исламском мире.

В своей речи он заявил, что, если Россия «будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, — я против позиции России». Комментируя выступления Кадырова, Путин, в свою очередь, дал понять, что это мнение частного лица.

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В Грозном проходит митинг в поддержку рохинджа

По мнению директора Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александра Лукина, учитывая «неоднозначную ситуацию» в Мьянме, России лучше дистанцироваться от ситуации. «Мы ведь все время ругаем США, что им до всего есть дело, почему нам должно быть дело до Мьянмы? Нам что, войска туда посылать?» — говорит эксперт «Газете.Ru».

В случае если Россия начнет слишком рьяно защищать рохинджа, это может способствовать радикализации исламистских кругов, в случае же если она однозначно встанет на сторону правительства Мьянмы, это может поссорить ее с собственным мусульманским населением, объясняет эксперт.

Подобного же мнения придерживается и специалист по Юго-Восточной Азии, эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов. «Стоит задача дистанцироваться от самой ситуации в Мьянме, потому что политически инвестировать в этот конфликт не очень осмысленно», — отметил Цветов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, основная проблема ситуации в Мьянме — это отсутствие информации о ситуации в зоне конфликта. «Поэтому любые оценки будут основываться на пропаганде той или иной стороны», — добавил он.

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