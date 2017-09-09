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23:10 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК назвал число избирателей, голосующих не по месту регистрации

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЦИК России опубликовал сведения о числе избирателей, решивших в единый день голосования 10 сентября воспользоваться новым механизмом голосования не по месту регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения, сообщает пресс-служба ЦИК в субботу.

Источник: РИА Новости

«Восьмого сентября 2017 года на интернет-портале ЦИК России размещены сведения об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также информация о числе избирателей, исключенных из списка избирателей по месту регистрации», — говорится в сообщении.

Информация опубликована по каждому участковому избиркому; с учетом требований закона о персональных данных, обнародованы количество включенных в список избирателей на этом участке, их имя, отчество и первая буква фамилии, а также общее количество открепившихся с этого участка.

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В пресс-службе ЦИК уточнили, что все заявления о голосовании по месту нахождения обработаны, реестры избирателей направлены в участковые избиркомы. В день голосования в участковых избиркомах на информационных стендах будет размещен дополнительный список избирателей, исключенных из списка по месту регистрации. Как отмечается в сообщении, из списков избирателей по месту регистрации в автоматическом режиме исключено более 98,4% избирателей, подавших заявления.

Устранение ошибок

Сейчас избирательные комиссии проводят работу по устранению ошибок в списках избирателей, сообщили в пресс-службе.

«В частности выявлены случаи, когда указанные в заявлении о голосовании по месту нахождения паспортные данные (адрес регистрации) расходились с данными в системе ГАС “Выборы”. В этой ситуации гражданин включался в реестры избирателей на исключение для двух участковых избирательных комиссий для недопущения возможности неоднократного голосования», — говорится в сообщении.

Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.

Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения опробуют в единый день голосования 10 сентября только в двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. По последним данным, желание проголосовать в этот день не по месту регистрации изъявили свыше 187 тысяч человек — именно столько заявлений о включении в список избирателей на другом участке было подано. На местных выборах новый порядок применяться не будет.

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