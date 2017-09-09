В России начались выборы

Прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах — в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В столице пройдут выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.