Выборы пройдут в воскресенье в Московском регионе

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В Москве всего разыгрывают 1502 депутатских мандата. На выборы выдвинулись 8329 кандидатов. Жителям Москвы придут СМС с оповещениями о муниципальных выборах. По предварительным оценкам, это будет порядка 2 миллионов жителей столицы.

Порядка 56 видеонаблюдателей-волонтеров будут следить за муниципальными выборами в Москве. Изображения будут поступать в видеоцентр Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице более чем с 6,5 тысяч видеокамер.

В воскресенье в Московской области проходят 82 избирательные кампании, включая кампанию по выбору депутата в Мособлдуму, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления.

В Единый день голосования будут установлены комплексы для голосования «Доступные выборы». Такие комплексы разметят на двух избирательных участках городского округа Чехов и два комплекта находятся в ТИКах Ленинского района.