Выборы пройдут в воскресенье в Московском регионе
РИАМО — 10 сен. В воскресенье в Москве пройдут выборы в 125 муниципальных образованиях, 325 округах, в Подмосковье будут работать 1003 избирательных участка.
РИАМО — 10 сен. В воскресенье в Москве пройдут выборы в 125 муниципальных образованиях, 325 округах, в Подмосковье будут работать 1003 избирательных участка.
В Москве всего разыгрывают 1502 депутатских мандата. На выборы выдвинулись 8329 кандидатов. Жителям Москвы придут СМС с оповещениями о муниципальных выборах. По предварительным оценкам, это будет порядка 2 миллионов жителей столицы.
Порядка 56
В воскресенье в Московской области проходят 82 избирательные кампании, включая кампанию по выбору депутата в Мособлдуму, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления.
В Единый день голосования будут установлены комплексы для голосования «Доступные выборы». Такие комплексы разметят на двух избирательных участках городского округа Чехов и два комплекта находятся в ТИКах Ленинского района.
В воскресенье в Москве и области более 1,2 тысячи военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ обеспечат правопорядок в рамках проведения Единого дня голосования.