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01:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

Украинская сторона к заседанию Генассамблеи ООН приготовила для России «немало неожиданностей». Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил постпред Украины при всемирной организации Владимир Ельченко.

Источник: AP 2017

По его словам, есть ряд инициатив, которые пока не будут раскрыты для «бывшего стратегического партнера» Украины. «Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей», — сказал он.

«Могу только сказать, что это множество вопросов. Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — пояснил он.

Кроме того, по словам Ельченко, 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в состав Совета по правам человека. Он выразил надежду, что Украина будет выбрана в новый состав этого органа. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека, отметил он.

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