Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

Источник: AP 2017

По его словам, есть ряд инициатив, которые пока не будут раскрыты для «бывшего стратегического партнера» Украины. «Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей», — сказал он.

«Могу только сказать, что это множество вопросов. Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — пояснил он.