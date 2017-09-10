Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

По его словам, есть ряд инициатив, которые пока не будут раскрыты для «бывшего стратегического партнера» Украины. «Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей», — сказал он.
«Могу только сказать, что это множество вопросов. Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — пояснил он.
Кроме того, по словам Ельченко, 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в состав Совета по правам человека. Он выразил надежду, что Украина будет выбрана в новый состав этого органа. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека, отметил он.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.