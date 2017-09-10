Emnid: за партию Ангелы Меркель готовы проголосовать 37% избирателей

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы отдать голоса 24% респондентов, за Левую партию и «Альтернативу для Германии» — по 9%, а за «зеленых» и Свободную демократическую партию — по 8%.

Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. Интрига предстоящего голосования заключается в том, сможет ли ХДС заключить коалиционный договор с традиционным партнером — Свободной демократической партией — или будет вынужден вновь вступить в «большую коалицию» с социал-демократами во главе с Мартином Шульцем.