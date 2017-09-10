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03:06 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Emnid: за партию Ангелы Меркель готовы проголосовать 37% избирателей

По результатам исследования института Emnid, за две недели до выборов в Бундестаг за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, готовы проголосовать 37% избирателей Германии.

Источник: Reuters

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы отдать голоса 24% респондентов, за Левую партию и «Альтернативу для Германии» — по 9%, а за «зеленых» и Свободную демократическую партию — по 8%.

Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. Интрига предстоящего голосования заключается в том, сможет ли ХДС заключить коалиционный договор с традиционным партнером — Свободной демократической партией — или будет вынужден вновь вступить в «большую коалицию» с социал-демократами во главе с Мартином Шульцем.

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