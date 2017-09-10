Emnid: за партию Ангелы Меркель готовы проголосовать 37% избирателей
По результатам исследования института Emnid, за две недели до выборов в Бундестаг за блок
По результатам исследования института Emnid, за две недели до выборов в Бундестаг за блок
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Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. Интрига предстоящего голосования заключается в том, сможет ли ХДС заключить коалиционный договор с традиционным партнером — Свободной демократической партией — или будет вынужден вновь вступить в «большую коалицию» с