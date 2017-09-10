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08:51 (мск), источник: ИА REGNUM

В Иркутской области выберут глав более 240 городов и поселений

Масштабная муниципальные предвыборная кампания завершается сегодня в Иркутской области, где пройдет голосование на 544 выборах. Добавим, что в девяти муниципалитетах выборы хоть и объявлялись, но проводиться не будут в связи с отсутствием кандидатов.

Источник: Reuters

В регионе будут избирать свыше 240 глав поселений и более 2,7 тыс. депутатов разного уровня. В Бодайбинском, Жигаловском и Усольском районах одновременно пройдут выборы мэров и депутатов, в Усолье-Сибирском выберут мэра города, в Саянске — депутатов.

Кроме того, запланированы довыборы депутатов думы в самом Иркутске по одному из одномандатных округов. Там за мандат будут бороться исполнительный директор Ассоциации товариществ собственников жилья Иркутской области Валерия Кошечкина («Единая Россия»), временно не работающий Иван Донской (КПРФ), гендиректор торгового дома «Бостон» Анастасия Самсонова (ЛДПР), мастер по заправке картриджей Николай Андреев («Гражданская платформа»), заместитель гендиректора Центра независимых экспертиз качества Яна Гмызина («Справедливая Россия»), гендиректор «СтройКо» Евгений Дроков.

На пост мэра Усолья-Сибирского претендуют депутат областного заксобрания Роман Габов (КПРФ), преподаватель «Русско-азиатского экономико-правового колледжа» Владимир Етоев (Российская партия пенсионеров за справедливость), главврач городской стоматологической поликлиники Вадим Кучаров (ЛДПР), заведующий детсадом № 21 Роман Полинкевич, пенсионер Валерий Тетерин (Российский общенародный союз), директор городского дворца культуры Максим Торопкин («Единая Россия»), предприниматель Антон Угланов («Гражданская платформа»).

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В Бодайбо за власть борются гендиректор «Радио Бодайбо» Аширмамед Бердыев, главный редактор телерадиокомпании «11 канал» Антонина Захарова, глава города Балахнин Виталий Путырский, заместитель генерального директора местного лесхоза Виталий Симонов (ЛДПР), действующий мэр Бодайбо Евгений Юмашев («Единая Россия»).

В Жигаловском районе зарегистрированы восемь кандидатов — самовыдвиженцы Николай Безродных, Никита Недаболюк, Айк Товмасян, Максим Тюменцев, Олег Ухов, представитель «Гражданской платформы» Георгий Зарукин, либерал-демократ Александр Ситников, единоросс Игорь Федоровский; в Слюдянском районе — четыре кандидата (единоросс Андрей Должиков, Александр Сачков от «Гражданской платформы», Мария Фурман от партии «Города России» и коммунист Алексей Шульц); в Тулунском районе — шесть кандидатов (единоросс Михаил Гильдебрант, Сергей Зарубин от «Гражданской платформы», самовыдвиженцы Сергей Маринов, Владимир Топчий, Валерий Холопкин и справоросс Виктор Харлампьев).

На пост главы Усольского района претендуют двое — действующий мэр Виталий Матюха (КПРФ) и пенсионер-самовыдвиженец Александр Татаринов.

Отметим, что в ряде поселений, где выборы были объявлены, голосование в итоге не состоится. Например, в Усть-Илгинске было зарегистрировано два кандидата на пост главы (Кристина Высоких и Алексей Костенко), но затем Высоких выбыла из борьбы. В селе Знаменка на выборах в местную думу выбыл один из восьми зарегистрированных кандидатов на семимандатном избирательном округе, и выборы перестали быть конкурентными, в связи с чем проводиться не будут. Аналогичная ситуация сложилась в селах Рудовка, Замзора, Венгерка, Соляная, Бугульда, Онгурен. В Онгурене также не удастся выбрать и главу поселения — там после этапа выдвижения остался лишь один кандидат — фермер Кирилл Гаврилов.

По мнению экспертов, самая большая явка ожидается в Шелехове, Усолье-Сибирском, Усольском и Иркутском районах.

Отметим, что Иркутская область стала единственным регионом страны, где после возврата всенародных выборов губернатора был второй тур, и если в первом туре явка составила 29,19%, то во втором — 40,14%. На думских выборах прошлого года явка превысила 33%.

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