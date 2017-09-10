Главы Приморья и Владивостока проголосовали на выборах в Думу краевой столицы

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 сентября, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский и и.о. главы Владивостока Константин Межонов приняли участие в Едином дне голосования, проголосовав на выборах депутатов Думы Владивостока. Свой гражданский долг Владимир Миклушевский исполнил вместе с супругой на избирательном участке № 817, Константин Межонов — на УИК № 919, сообщает ИА PrimaMedia.

Владимир и Ирина Миклушевские проголосовали на избирательном участке № 817.

«Сегодня выбираем Думу Владивостока и еще семь Дум в крупнейших муниципалитетах края. Безусловно, очень важно, чтобы выборы прошли честно, легитимно, мы за этим будем пристально следить — любые нарушения будут жестко пресекаться. Я призываю всех жителей прийти проголосовать, потому что мы, по сути, выбираем будущее наших городов и районов на ближайшие пять лет», — передает слова губернатора пресс-служба администрации края.

Глава региона подчеркнул, что сегодняшние выборы имеют большое значение для всего Приморья.

И.о. главы Владивостока Константин Межонов проголосовал ранним утром на избирательном участке № 919 (здание школы № 26).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY1-fYsnkUd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Карусели», вбросы бюллетеней и подкуп избирателей – политические партии и кандидаты прибегают к самым разным ухищрениям, чтобы заработать дополнительные голоса на выборах. Что делать, если за вас уже проголосовали, и куда сообщать о нарушениях и нарушителях – разбирались корреспонденты VL.ru, сообщает "ДПС-Контроль" ? Сообщить о нарушениях можно председателю или членам избирательной комиссии, в правоохранительные органы. Также можно рассказать о выявленных нарушениях наблюдателям. ? В борьбе за голоса избирателей все средства хороши – кандидаты активно размещают плакаты, устраивают встречи с жителями и дают смелые обещания. Выборы в городскую думу во Владивостоке в этом году особенно важны - именно депутатам, а не жителям города теперь предстоит выбирать нового градоначальника. ? А чтобы выборы прошли «гладко», кандидаты порой прибегают к различным ухищрениям и не чураются отблагодарить деньгами или подарками за галочку в нужной клетке бюллетеня, привозят «своих» избирателей. ? Сообщить о нарушениях можно председателю или членам избирательной комиссии, в правоохранительные органы. Также можно рассказать о выявленных нарушениях наблюдателям. При этом обязательно удостовериться, что ваше обращение будет зафиксировано в письменном виде. ? Контакты отделов полиции: Ленинский район: 226-71-71, Первомайский район: 227-65-63, Первореченский район: 240-38-65, Фрунзенский район: 249-09-26, Советский район: 232-05-26, Отдел полиции N 6 (Океанский) 238-80-03. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Вы знаете больше, чем указано в статье? Прислать подробности, видео, фото можно на номер "ДПС-Контроль" в WhatsApp +7 (914) 706-43-34 или в директ</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ?ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-10T02:15:30+00:00">Сен 9 2017 в 7:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, проходят выборы представительных органов в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах — Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

Жители краевой столицы выбирают депутатов в Думу нового созыва — 18 по единому избирательному округу и 17 — по одномандатным округам.

Во Владивостоке в Единый день голосования для 446 тысяч избирателей на территории 17 избирательных округов работает 235 избирательных участков. По сообщению председателя Владивостокской избирательной комиссии Николая Кичатова, 79 из них оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): 21 — в Первомайском районе города, 19 — в Певореченском районе, 17 — в Ленинском, 13 — в Советском и 9 — во Фрунзенском. На каждом избирательном участке присутствуют наблюдатели. Всего в выборах в Думу Владивостока нового созыва принимают участие 308 кандидатов. Среди них как одномандатники, так и кандидаты по спискам от семи политических партий, допущенных горизбиркомом к выборам.