Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Пентагон ответил на "неприятность от РФ" созданием "Карликов"
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
9Празднование Курбан-байрама
05:09 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровском крае 10 сентября выберут 703 депутата

В регионе проходит Единый день голосования.

Источник: Reuters

703 депутата выберут в Хабаровском крае в Единый день голосования 10 сентября. Состоятся выборы в органы местного самоуправления в Комсомольске-на-Амуре, Аяно-Майском, Амурском, Ванинском, Нанайском, Верхнебуреинском, Солнечном, Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко, имени Лазо, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах.

По данным Крайизбиркома, в регионе будет работать 162 участковые избирательные комиссии, избирательные участки закроются в 20 часов. Результаты голосования будут объявлены 11 сентября.

Найти свой избирательный участок можно с помощью специального ресурса, размещенного на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Это мелко и подло». Зрители о скандале вокруг передач Малахова и Шепелева
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Сирии
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
ЦИК назвал число избирателей, голосующих не по месту регистрации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь