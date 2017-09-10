В Хабаровском крае 10 сентября выберут 703 депутата
В регионе проходит Единый день голосования.
В регионе проходит Единый день голосования.
703 депутата выберут в Хабаровском крае в Единый день голосования 10 сентября. Состоятся выборы в органы местного самоуправления в
По данным Крайизбиркома, в регионе будет работать 162 участковые избирательные комиссии, избирательные участки закроются в 20 часов. Результаты голосования будут объявлены 11 сентября.
Найти свой избирательный участок можно с помощью специального ресурса, размещенного на сайте Избирательной комиссии Хабаровского края.