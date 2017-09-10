Путин на ВЭФ: Совсем мало, что делается для жителей Дальнего Востока
Чиновники инвестиции в регион привлекать научились, а условия для жизни создавать — нет.
Чиновники инвестиции в регион привлекать научились, а условия для жизни создавать — нет.
Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.
Восточный экономический форум запомнится еще и тем, как российский президент отреагировал на проблему создания комфортных условий для жителей Дальнего Востока. Он пригрозил членам правительства РФ, что изучит проблему и примет меры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Газету.ру.
Как сообщает издание, смысл претензии президента РФ состоит в том, что инвестиции в регион чиновники привлекать научились, не говоря уже о том, что деньги из госбюджета тоже поступают немалые. А вот добиться позитивных перемен в жизни дальневосточников не получается.
В последние 25 лет, подчеркнул в выступлении президент, из дальневосточных регионов «в основном только уезжали, макрорегион покинули почти два миллиона его жителей», численность населения продолжает ежегодно сокращаться, хоть и не такими темпами, как было раньше.
«И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, иногда возникает такое чувство, что совсем мало что делается», — заявил Путин.
На этом фоне губернатор Хабаровского края и глава рабочей группы Госсовета (заседание состоялось в рамках ВЭФ) предложил модернизировать действующую федеральную программу «Трудовая мобильность» — ориентировав ее на переезд работников на Дальний Восток из других регионов России и даже
Глубину проблемы Вячеслав Шпорт проиллюстрировал на примере оттока населения из
«Многое сделано для привлечения инвестиций на Дальний Восток, но инвесторы уже указывают нам на новые вызовы: как привлекать квалифицированные рабочие кадры, чем удерживать людей?», — признал Шпорт.
Если отток не остановить, то инвестиции в регион будут бесполезными.
«Только действующими резидентами ТОСЭР и Свободный порт создается сегодня 60 тысяч рабочих мест. Если мы берем все заявленные инвестпроекты, а их свыше 800, то расчетная потребность превышает 100 тысяч человек. Это серьезный объем трудовых ресурсов, который даже без учета квалификационных требований внутри Дальнего Востока изыскать сегодня невозможно», — сказал Шпорт.
И он попросил у Путина «развернуть комплекс мер по стимулированию трудовой миграции на Дальний Восток», для чего требуется модернизировать действующую федеральную программу «Трудовая мобильность».
Губернатор употребил термин «модернизировать», хотя речь фактически идет о дополнительном финансировании. Шпорт считает, что недостаточно выдавать «подъемные» только на работника, приехавшего на Дальний Восток. Нужно оказать финпомощь всем членам его семьи.
В итоге президент прямо на пленарном заседании ВЭФ в четверг поручил правительству определиться с дополнительными источниками финансирования для комплексного развития Дальнего Востока. И напомнил, что дальневосточный регион остается в приоритете перед другими программами развития.
При этом глава минтруда Максим Топилин сообщил в кулуарах форума, что тот же Хабаровский край не выбрал и 60% средств, ранее выделенных по программе мобильности населения. Глава минстроя Михаил Мень также высказывал свое недоумение по поводу того, что дальневосточные регионы не подали в этом году заявок на софинансирование строительства жилья и благоустройство внутридомовых территорий.