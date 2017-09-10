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11:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Путин на ВЭФ: Совсем мало, что делается для жителей Дальнего Востока

Чиновники инвестиции в регион привлекать научились, а условия для жизни создавать — нет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Восточный экономический форум запомнится еще и тем, как российский президент отреагировал на проблему создания комфортных условий для жителей Дальнего Востока. Он пригрозил членам правительства РФ, что изучит проблему и примет меры, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Газету.ру.

Как сообщает издание, смысл претензии президента РФ состоит в том, что инвестиции в регион чиновники привлекать научились, не говоря уже о том, что деньги из госбюджета тоже поступают немалые. А вот добиться позитивных перемен в жизни дальневосточников не получается.

В последние 25 лет, подчеркнул в выступлении президент, из дальневосточных регионов «в основном только уезжали, макрорегион покинули почти два миллиона его жителей», численность населения продолжает ежегодно сокращаться, хоть и не такими темпами, как было раньше.

Президент пригрозил членам правительства изучить проблему «самым серьезным образом» и «принять меры».

«И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, иногда возникает такое чувство, что совсем мало что делается», — заявил Путин.

На этом фоне губернатор Хабаровского края и глава рабочей группы Госсовета (заседание состоялось в рамках ВЭФ) предложил модернизировать действующую федеральную программу «Трудовая мобильность» — ориентировав ее на переезд работников на Дальний Восток из других регионов России и даже из-за рубежа.

Глубину проблемы Вячеслав Шпорт проиллюстрировал на примере оттока населения из Комсомольска-на-Амуре. В 2013 году отток превышал 2600 человек в год. В некоторые годы он достигал 5000. Начиная с 1991 года, из города уехали 68 тысяч человек. В прошлом году отток снизился до 1000 человек.

«Многое сделано для привлечения инвестиций на Дальний Восток, но инвесторы уже указывают нам на новые вызовы: как привлекать квалифицированные рабочие кадры, чем удерживать людей?», — признал Шпорт.

Если отток не остановить, то инвестиции в регион будут бесполезными.

«Только действующими резидентами ТОСЭР и Свободный порт создается сегодня 60 тысяч рабочих мест. Если мы берем все заявленные инвестпроекты, а их свыше 800, то расчетная потребность превышает 100 тысяч человек. Это серьезный объем трудовых ресурсов, который даже без учета квалификационных требований внутри Дальнего Востока изыскать сегодня невозможно», — сказал Шпорт.

И он попросил у Путина «развернуть комплекс мер по стимулированию трудовой миграции на Дальний Восток», для чего требуется модернизировать действующую федеральную программу «Трудовая мобильность».

Губернатор употребил термин «модернизировать», хотя речь фактически идет о дополнительном финансировании. Шпорт считает, что недостаточно выдавать «подъемные» только на работника, приехавшего на Дальний Восток. Нужно оказать финпомощь всем членам его семьи.

Согласно опубликованному накануне опросу ВЦИОМ, почти 90% респондентов добавили, что не рассматривают для себя возможность работы в одном из регионов Дальнего Востока. Всего 1% допускает этот вариант.

В итоге президент прямо на пленарном заседании ВЭФ в четверг поручил правительству определиться с дополнительными источниками финансирования для комплексного развития Дальнего Востока. И напомнил, что дальневосточный регион остается в приоритете перед другими программами развития.

При этом глава минтруда Максим Топилин сообщил в кулуарах форума, что тот же Хабаровский край не выбрал и 60% средств, ранее выделенных по программе мобильности населения. Глава минстроя Михаил Мень также высказывал свое недоумение по поводу того, что дальневосточные регионы не подали в этом году заявок на софинансирование строительства жилья и благоустройство внутридомовых территорий.

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