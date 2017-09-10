Трутнев: Вячеславу Шпорту придется засучить рукава
ЦБК в Амурске, который планирует построить китайская корпорация ChinaPaperCorporation, ждать не может.
ЦБК в Амурске, который планирует построить китайская корпорация ChinaPaperCorporation, ждать не может.
Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.
Губернатору Хабаровского края придется изрядно потрудиться
Как пояснил корреспонденту Лента.ру после одного из заседаний на ВЭФ Юрий Трутнев, что расположенные близко к месту, где запланировано строительство ЦБК, лесные участки уже арендованы частными компаниями. «Лес там пилят и “кругляком” вывозят. Сегодня я сказал [вице-председателю госсовета КНР] господину Ван Яну, что у нас есть два пути. Первый — прекращать арендные отношения там, где люди не занимаются переработкой древесины, и изымать участки. Второй — чуть более дорогой — построить новую дорогу и линию электропередач», — сказал он.
«Мы завтра на межправкомиссии постараемся это обсудить. [Губернатору Хабаровского края] Вячеславу Ивановичу Шпорту придется засучить рукава. Самое главное, что руководство компании [ChinaPaper] и власти Китая заинтересованы в проекте. И мы точно найдем для них приемлемые условия», — добавил
Весной 2017 года китайская корпорация ChinaPaperCorporation подтвердила намерение инвестировать более миллиарда долларов в запуск ЦБК в Амурске, стоимость которого оценивается в 1−2 миллиарда долларов. Предполагается, что предприятие будет выпускать целлюлозу, а также картон и бумагу. Продукция в первую очередь будет поставляться в КНР. Ранее сообщалось о возможном участии в проекте ВЭБа и российского холдинга RussianForestProductsGroup (RFP), владеющему Дальневосточным центром лесопереработки.