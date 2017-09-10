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11:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трутнев: Вячеславу Шпорту придется засучить рукава

ЦБК в Амурске, который планирует построить китайская корпорация ChinaPaperCorporation, ждать не может.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Губернатору Хабаровского края придется изрядно потрудиться из-за проекта строительства ЦБК в Амурске. Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос о строительстве, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Лента.ру.

Как пояснил корреспонденту Лента.ру после одного из заседаний на ВЭФ Юрий Трутнев, что расположенные близко к месту, где запланировано строительство ЦБК, лесные участки уже арендованы частными компаниями. «Лес там пилят и “кругляком” вывозят. Сегодня я сказал [вице-председателю госсовета КНР] господину Ван Яну, что у нас есть два пути. Первый — прекращать арендные отношения там, где люди не занимаются переработкой древесины, и изымать участки. Второй — чуть более дорогой — построить новую дорогу и линию электропередач», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время Рослесхозу поручено проработать вопрос, рассмотрев различные варианты — создание автодороги или железнодорожной ветки.

«Мы завтра на межправкомиссии постараемся это обсудить. [Губернатору Хабаровского края] Вячеславу Ивановичу Шпорту придется засучить рукава. Самое главное, что руководство компании [ChinaPaper] и власти Китая заинтересованы в проекте. И мы точно найдем для них приемлемые условия», — добавил вице-премьер.

Весной 2017 года китайская корпорация ChinaPaperCorporation подтвердила намерение инвестировать более миллиарда долларов в запуск ЦБК в Амурске, стоимость которого оценивается в 1−2 миллиарда долларов. Предполагается, что предприятие будет выпускать целлюлозу, а также картон и бумагу. Продукция в первую очередь будет поставляться в КНР. Ранее сообщалось о возможном участии в проекте ВЭБа и российского холдинга RussianForestProductsGroup (RFP), владеющему Дальневосточным центром лесопереработки.

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