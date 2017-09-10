В Свердловской области и Пермском крае начались губернаторские выборы
Сегодня, 10 сентября, в Свердловской области и Пермском крае начались губернаторские выборы.
Сегодня, 10 сентября, в Свердловской области и Пермском крае начались губернаторские выборы.
Кроме этого, в обоих регионах проходят голосования по избранию местных органов власти в ряде муниципалитетов. Избирательные участки откроют в 8:00 и закроются в 20:00.
На должность главы Среднего Урала претендуют «эсер» Дмитрий Ионин, выдвинутый «Зелеными» Константин Киселев. единоросс Евгений Куйвашев, коммунист Алексей Парфенов, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» Дмитрий Сергин и «жириновец» Игорь Торощин.
За пост губернатора Прикамья поборются Владимир Аликин («Справедливая Россия»), Олег Постников (ЛДПР), Максим Решетников (партия «Единая Россия»), Андрей Степанов (партия «Патриоты России») и Ирина Филатова (КПРФ).