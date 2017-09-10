В Башкирии открылись 295 избирательных участков. Началось голосование на местных выборах

Источник: Башинформ

Всего проходит 171 избирательная кампания, в том числе три основные кампании:

выборы депутатов Совета городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район;.

выборы депутатов Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район;.

выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район.

Помимо этого, проходят 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней.

Всего должно быть замещено 256 депутатских мандатов.

В списки избирателей на выборах, по состоянию на 6 сентября, включено 170 978 человек. В организации проведения избирательных кампаний задействовано 49 территориальных избирательных комиссий.

В соответствии с Кодексом Республики Башкортостан о выборах проводится досрочное голосование избирателей в участковых избирательных комиссиях с 30 августа по 9 сентября.

Впервые в день голосования будет использоваться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом.