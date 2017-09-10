В Башкирии открылись 295 избирательных участков. Началось голосование на местных выборах

Всего проходит 171 избирательная кампания, в том числе три основные кампании:
Помимо этого, проходят 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней.
Всего должно быть замещено 256 депутатских мандатов.
В списки избирателей на выборах, по состоянию на 6 сентября, включено 170 978 человек. В организации проведения избирательных кампаний задействовано 49 территориальных избирательных комиссий.
В соответствии с Кодексом Республики Башкортостан о выборах проводится досрочное голосование избирателей в участковых избирательных комиссиях с 30 августа по 9 сентября.
Впервые в день голосования будет использоваться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом.
На сайте Центральной избирательной комиссии Башкортостана создан раздел «Выборы 2017», в котором аккумулируется вся актуальная информация по выборам. Кроме того, информация о выборах размещается в разделах территориальных избирательных комиссий на сайтах муниципальных образований.