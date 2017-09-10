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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открылись 295 избирательных участков. Началось голосование на местных выборах

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане открылись 295 избирательных участков. Началось голосование на местных выборах. 10 сентября 2017 года в республике проводятся выборы депутатов в органы местного самоуправления.

Источник: Башинформ

Всего проходит 171 избирательная кампания, в том числе три основные кампании:

  • выборы депутатов Совета городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район;.
  • выборы депутатов Совета городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район;.
  • выборы депутатов Совета сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район.

Помимо этого, проходят 168 дополнительных избирательных кампаний по выборам депутатов в органы местного самоуправления различных уровней.

Всего должно быть замещено 256 депутатских мандатов.

В списки избирателей на выборах, по состоянию на 6 сентября, включено 170 978 человек. В организации проведения избирательных кампаний задействовано 49 территориальных избирательных комиссий.

В соответствии с Кодексом Республики Башкортостан о выборах проводится досрочное голосование избирателей в участковых избирательных комиссиях с 30 августа по 9 сентября.

Впервые в день голосования будет использоваться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом.

На сайте Центральной избирательной комиссии Башкортостана создан раздел «Выборы 2017», в котором аккумулируется вся актуальная информация по выборам. Кроме того, информация о выборах размещается в разделах территориальных избирательных комиссий на сайтах муниципальных образований.

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