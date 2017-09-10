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09:06 (мск), источник: ИА REGNUM

В Челябинской области выбирают сельских глав и депутатов

Открылось 140 избирательных участков.

В Челябинской области начались местные выборы. Всего в регионе открыто 140 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Жители городских и сельских поселений имеют возможность проголосовать с 8:00 до 22:00 по местному времени.

Сегодня, 10 сентября, проходят выборы главы Полоцкого сельского поселения Кизильского района. Кроме того, в пяти муниципальных образованиях выбирают местные думы. В Белозерском, Еленинском и Муслюмовском сельских поселениях, а также в Розинском и Пластовском городских поселениях предстоит избрать 61 депутата.

В дополнение к этому, в 55 муниципалитетах проходят довыборы в органы местного самоуправления. Предстоит избрать 79 депутатов.

Председатель облизбиркома Сергей Обертас намерен посетить несколько участков. Так, он приедет в участковые комиссии Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска, а также в УИК Коркино и Розы и Копейска.

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