В Челябинской области выбирают сельских глав и депутатов

В Челябинской области начались местные выборы. Всего в регионе открыто 140 избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Жители городских и сельских поселений имеют возможность проголосовать с 8:00 до 22:00 по местному времени.

Сегодня, 10 сентября, проходят выборы главы Полоцкого сельского поселения Кизильского района. Кроме того, в пяти муниципальных образованиях выбирают местные думы. В Белозерском, Еленинском и Муслюмовском сельских поселениях, а также в Розинском и Пластовском городских поселениях предстоит избрать 61 депутата.

В дополнение к этому, в 55 муниципалитетах проходят довыборы в органы местного самоуправления. Предстоит избрать 79 депутатов.