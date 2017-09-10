Парламент Косова избрал правительство
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Рамуш Харадинай избран на пост
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Рамуш Харадинай избран на пост
Голосование прошло в субботу. За кандидатуру Харадиная проголосовал 61 депутат из 120, один воздержался. Члены оппозиции бойкотировали голосование.
Парламентские выборы прошли 11 июня. Харадинай возглавляет партию «Альянс за будущее Косова», которая получила 39 мест. Ему удалось собрать коалицию из трех партий, которые исключили влияние на результат сербской этнической группы.
Харадинай уже был
Многие страны признали Косово независимым государством, однако Сербия до сих пор выступает против этого и считает республику своей территорией. Урегулирование отношений с косоварами стало одним из условий для вступления Сербии в Евросоюз.