Парламент Косова избрал правительство

Голосование прошло в субботу. За кандидатуру Харадиная проголосовал 61 депутат из 120, один воздержался. Члены оппозиции бойкотировали голосование.

Парламентские выборы прошли 11 июня. Харадинай возглавляет партию «Альянс за будущее Косова», которая получила 39 мест. Ему удалось собрать коалицию из трех партий, которые исключили влияние на результат сербской этнической группы.

Харадинай уже был премьер-министром с декабря 2004 года по март 2005. Он уходил в отставку, чтобы предстать перед трибуналом ООН как бывший лидер «Армии освобождения Косова» во время войны с Сербией 1998−1999 годов. Его дважды обвиняли в военных преступлениях и дважды оправдали.