Омский губернатор Назаров проголосовал за стабильность

«Я пришёл сегодня с чувством огромной ответственности, потому что мы выбираем городской совет, который возьмёт на себя ответственность за судьбу Омска, будет формировать бюджет, выбирать нового мэра, формировать общую политику. Поэтому, безусловно я проголосовал за стабильность, за то, чтобы в парламент попали не популисты, а люди, готовые взять на себя ответственность и на протяжении всего срока работать на развитие города. Я считаю, что наши омичи выберут достойных людей, которые действительно будут работать, а не действовать в своих мелких интересах, выбивая для себя какие-то преференции. Это самая главная задача: подобрать таких людей, которые могли бы сделать город лучше», — заявил журналистам Виктор Назаров.