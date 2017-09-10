Омский губернатор Назаров проголосовал за стабильность
Рано утром, 10 сентября, глава региона Виктор Назаров проголосовал за депутатов омского горсовета на своём участке в 62-й гимназии.
Рано утром, 10 сентября, глава региона Виктор Назаров проголосовал за депутатов омского горсовета на своём участке в 62-й гимназии.
Губернатора традиционно приветствовали десятки журналистов.
Виктор Назаров поделился, что проголосовал за стабильность. По мнению главы региона, в горсовет должны попасть не популисты, а люди, готовые на протяжении всего срока работать ради развития города.
«Я пришёл сегодня с чувством огромной ответственности, потому что мы выбираем городской совет, который возьмёт на себя ответственность за судьбу Омска, будет формировать бюджет, выбирать нового мэра, формировать общую политику. Поэтому, безусловно я проголосовал за стабильность, за то, чтобы в парламент попали не популисты, а люди, готовые взять на себя ответственность и на протяжении всего срока работать на развитие города. Я считаю, что наши омичи выберут достойных людей, которые действительно будут работать, а не действовать в своих мелких интересах, выбивая для себя
Напомним, 10 сентября омичи выбирают депутатов городского совета. На 40 мандатов ОГС претендуют 364 кандидата. В единый день голосования в Омске открылся 471 избирательный участок. Они будут открыты до 20:00.