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07:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Соратники Михаила Саакашвили добыли план-схему властей по его нейтрализации

В ночь накануне прибытия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пропускной пункт украинско-польской границы «Краковец», его соратники обнародовали план-схему, по которой украинские власти якобы намерены нейтрализовать господина Саакашвили в случае его прорыва на Украину.

Источник: Reuters

«План завтрашней баталии, передали прямо из штаба. Хороший план. Но не там кощеево яйцо», — сообщил соратник экс-президента Грузии Юрий Касьянов. Также он добавил, что для действующей украинской власти «использование всей машины погранслужбы, СБУ, Нацгвардии против Саакашвили» может обернуться «очень серьезными статьями с большими сроками».

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На пункте пропуска «Краковец» всю ночь дежурят наряды патрульной полиции. Во время инструктажа правоохранителей сориентировали на четкое соблюдение требований законодательства, а также на оперативное реагирование на правонарушения. По данным полиции, на границе с украинской стороны могут собраться около 3 тыс. сторонников Михаила Саакашвили.

Его близкий соратник Давид Сакварелидзе заявил, что встречает господина Саакашвили «вместе со всеми нашими друзьями, включая АТО, УНСО (ультраправая националистическая организация.— “Ъ”), батальон “Донбасс”, “Айдар”», и встречающие гарантируют, что с их стороны «не будет никаких агрессивных действий». Также он добавил, что в лагере встречающих «нет вооруженных людей и все действия будут направлены исключительно на самозащиту и поддержание правопорядка мирной акции встречи Михаила Саакашвили».

В то же время в центре Варшавы, возле Дворца культуры и искусств, называемого «Домом Москвы», соратники Михаила Саакашвили загрузились в двухэтажный белый автобус «Михо-бас» и отправились в сторону границы.

В украинской погранслужбе «Ъ» заявили, что пропуск пассажиров этого автобуса «пройдет штатно, в соответствии с законом».

Михаил Саакашвили обещал въехать на Украину со стороны Польши 10 сентября. Накануне этой даты Киев и Тбилиси активизировали сотрудничество по уголовным делам против политика, ранее лишенного украинского гражданства. Сам экс-президент убежден, что его «никто не посмеет тронуть даже пальцем».

Янина Соколовская, Киев

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Бай Ханович
) Лучший вариант выдать этого "героя" народу Осетии, и будет самый Справедливый Суд !
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