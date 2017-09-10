Бюллетени с выборов в Омске будут обрабатывать по новой технологии
Данные в автоматизированную систему станут вводить не вручную, а через машиночитаемый код.
Данные в автоматизированную систему станут вводить не вручную, а через машиночитаемый код.
Протоколы с сегодняшних выборов в Омский городской совет и в Советы семи сельских районов будут составлять по «продвинутой» технологии. Результаты голосования переведут в государственную автоматизированную систему «Выборы» с помощью машиночитаемого кода.
Избирательная комиссия Омской области:
— Технология позволяет преобразовывать итоговые данные результатов голосования с каждого участка. После заполнения протокола в электронном виде на печать будет выводиться
Раньше данные об итогах голосования вводились в ГАС «Выборы» вручную.
Напомним, что сегодня, 10 сентября, в Омске выбирают депутатов Городского совета, а в Калачинском, Марьяновском, Нововаршавском, Омском, Таврическом, Тарском и Тюкалинском районах — депутатов Советов муниципальных образований.