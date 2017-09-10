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09:08 (мск), источник: Om1.ru

Бюллетени с выборов в Омске будут обрабатывать по новой технологии

Данные в автоматизированную систему станут вводить не вручную, а через машиночитаемый код.

Протоколы с сегодняшних выборов в Омский городской совет и в Советы семи сельских районов будут составлять по «продвинутой» технологии. Результаты голосования переведут в государственную автоматизированную систему «Выборы» с помощью машиночитаемого кода.

Избирательная комиссия Омской области:

 — Технология позволяет преобразовывать итоговые данные результатов голосования с каждого участка. После заполнения протокола в электронном виде на печать будет выводиться QR-код. В нём будут содержаться данные из протокола.

Раньше данные об итогах голосования вводились в ГАС «Выборы» вручную.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, в Омске выбирают депутатов Городского совета, а в Калачинском, Марьяновском, Нововаршавском, Омском, Таврическом, Тарском и Тюкалинском районах — депутатов Советов муниципальных образований.

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