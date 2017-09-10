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09:18 (мск), источник: ТАСС

На первых в истории выборах губернатора Севастополя стартовало голосование

Кандидатами зарегистрированы пять человек: врио губернатора Дмитрий Овсянников, Иван Ермаков, Николая Кряжев, Роман Кияшко и Илья Журавлев.

ТАСС, 10 сентября. /ТАСС/. Более 180 избирательных участков открылись в воскресенье в Севастополе, жители которого 10 сентября впервые в своей истории выберут губернатора. На Юге и Северном Кавказе стартовало голосование на выборах в региональные парламенты Краснодарского края, где смогут проголосовать рекордные 4 млн избирателей, и в Северной Осетии, а также довыборы депутатов в Госсоветы Адыгеи и Крыма и выборы в гордуму Черкесска.

Впервые в истории

В Единый день голосования в Севастополе проходят первые в истории города выборы губернатора. Никогда ранее с момента основания города в 1783 году севастопольский градоначальник не избирался — ни в царские времена, ни при Украине, в составе которой город находился до воссоединения с Россией в 2014 году.

«Сегодняшние выборы — знаковые для Севастополя, потому что это первые прямые выборы губернатора в истории города. Мы уверены, что они пройдут открыто и честно, без нарушений», — сказал ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Кандидатами на пост первого выборного губернатора Севастополя зарегистрированы пять человек: действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников (от партии «Единая Россия»), Иван Ермаков (от партии «Патриоты России»), Николай Кряжев (от Коммунистической партии социальной справедливости), Роман Кияшко (КПРФ) и Илья Журавлев (ЛДПР).

Справка
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В избирательной комиссии Севастополя ТАСС рассказали, что на 1 июля в городе зарегистрированы более 306 тыс. избирателей, которые смогут проголосовать на 180 постоянных избирательных участках. Два временных участка открылись в лечебных учреждениях. Кроме того, Севастополь является главной базой Черноморского флота, поэтому еще два участка открылись на кораблях Черноморского флота, которые 10 сентября находятся в плавании.

Помимо губернаторских выборов, в Севастополе на 17 из 184 участков проходят дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу № 3. На этот пост зарегистрированы три кандидата. Также избиратели Ленинского и Балаклавского районов сегодня довыбирают депутатов советов двух муниципальных округов.

«Для тех горожан, которым необходимо доизбрать депутатов — своих непосредственных представителей и защитников интересов — этот выборный этап значим и важен, и мы уверены, что и он пройдет спокойно и открыто», — считает Петухов.

Выборы в парламенты

В Краснодарском крае стартовало голосование на выборах депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. В регионе открылись почти 2,8 тыс. участков. В этот раз состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест. Сокращения связаны с оптимизацией расходов на деятельность властей.

«В этом году в выборах могут участвовать 4,06 млн человек — больше, чем в прошлые годы. Рост числа избирателей связан с демографическим и миграционными процессами», — пояснил ТАСС представитель краевого избиркома.

На 35 мест в заксобрании Кубани претендуют 168 одномандатников от партий «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия». Ни один самовыдвиженец не смог попасть в число кандидатов. На остальные 35 депутатских кресел претендуют списочники пяти партий.

В Новороссийске, где находится военная база Черноморского флота, моряки смогут проголосовать на обычном участке — для этого командиры подразделений заранее составили списки, которые в воскресенье подадут в участковых избирательные комиссии.

В Северной Осетии открылись 370 участников на выборах в республиканский парламент. В выборах участвуют кандидаты от политических партий «Единая Россия», «Партия роста», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Альянс зеленых», «Справедливая Россия» и «Родина».

Довыборы депутатов и выборы в думу Черкесска

В Крыму в единый день голосования выбирают депутатов регионального парламента в округе № 9 — в Войковском районе Керчи (36 избирательных участков), и округе № 12 — в Ленинском районе (52 избирательных участка). В голосовании смогут принять участие свыше 100 тыс. человек. Традиционно, как и на всех выборах после воссоединения с РФ, в Крыму бюллетени напечатаны на трех государственных языках республики — русском, украинском и крымско-татарском.

Выборы депутата по Войковскому одномандатному округу № 9 в Керчи проходят в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Подлипенцева, который летом 2016 года был назначен главой администрации Керчи. Депутатский мандат по Ленинскому одномандатному округу № 12 стал вакантным в связи с кончиной парламентария Юрия Шевченко. По Войковскому округу зарегистрировано шесть кандидатов, по Ленинскому — пять.

В Майкопе открылись 14 избирательных участков на довыборах двух депутатов Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея — по одномандатным округам № 8 и № 13. Они стали вакантными после назначения Вячеслава Сапиева на пост заместителя премьер-министра республики, а Анзаура Керашева — на должность министра образования и науки Адыгеи. По словам главы ЦИК Адыгеи Нурбия Самогова, на мандаты претендуют семь кандидатов от партий. На обоих округах смогут проголосовать суммарно почти 30 тыс. человек.

В единый день голосования в столице Карачаево-Черкесии Черкесске — выбирают городскую думу, по пропорциональной системе. На 33 депутатских мандата претендуют 189 кандидатов от семи политических партий «Единая Россия», «Гражданская платформа», КПРФ, «Родина», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Коммунисты России». В республиканской столице открылись 52 участка, на которых смогут проголосовать более 80 тыс. горожан.

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