Активность избирателей во Владивостоке соответствует 2012 году

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во Владивостоке продолжается голосование на выборах в городскую думу. По последним данным за первые 4 часа голосования явка граждан на избирательные участки административного центра Приморского края составила 6,57%, что составляет 29 242 человек. Больше всего избирателей проголосовало в Первомайском районе города (7502 человека). За ним следует Первореченский район (6239), замыкает пятерку по традиции Фрунзенский (2376), сообщает РИА «Восток-Медиа».

Свое право реализовали в единый день голосования первые лица из системы исполнительной и законодательной системы Приморского края и города Владивостока.

Как отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, проголосовавший на участке № 731 с самого утра, избрание депутатов думы города Владивостока является важнейшим политическим событием в жизни административного центра, поэтому принять участие в выборах должен каждый человек, болеющий за судьбу своего города.

«Буквально два дня назад во Владивостоке завершился Восточный экономический форум, на котором рассматривалось много различных аспектов и красной нитью проходила мысль о том, что Владивосток является центром экономического, культурного и социального развития не только в Приморском крае и на Дальнем Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, надежды на то, что Владивосток станет поистине воротами нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркивают его особую значимость. Для этого мы должны сделать все, чтобы город развивался, чтобы в городе была хорошая, комфортная среда, чтобы здесь было удобно жить и творить. Сегодня для этого есть все возможности, но нужно, чтобы во Владивостоке была нормальная, работоспособная местная власть. Выборы в думу города Владивостока как раз и направлены на это», — сказал Александр Ролик.

По словам председателя владивостокской городской избирательной комиссии Николая Кичатова, голосование во Владивостоке проходит в обычном режиме. Избирательная активность соответствует той, которая наблюдалась в 2012 году.

«На выборах этого уровня активность приблизительно такая же, как на прошлых выборах в гордуму, — рассказал Николай Кичатов. — В городе открыты 238 участков, в том числе 3 — в местах временного размещения. Еще 72 были организованы на судовых избирательных участках, голосование на них состоялось досрочно».