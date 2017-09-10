В трех регионах Северо-Западного округа стартовали выборы губернаторов

ТАСС, 10 сентября. В Северо-Западном федеральном округе в воскресенье стартовали выборы губернаторов трех регионов. В Карелии будут работать 468 участков, в Новгородской области — 539. В Калининградской области голосование продлится на два часа дольше, чем обычно. В Ленинградской области предстоят дополнительные выборы депутата Государственной Думы по Кингисеппскому округу.

Выборы главы в Карелии

В Карелии, где впервые за 15 лет состоятся выборы главы республики, в Единый день голосования будут работать 468 избирательных участков.

Из них четыре дополнительных находятся в больницах. На пост высшего должностного лица региона претендуют четверо кандидатов: Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева («Справедливая Россия»), Евгений Беседный (ЛДПР).

«Многие годы шла дискуссия о возвращении прямых выборов, а когда наступило время выбирать главу Карелии, то в республике мы наблюдаем пассивность как избирателей, так и кандидатов. Предвыборная кампания шла практически без скандалов, и даже снятие с выборов трех кандидатов не вызвало широкого публичного обсуждения. Явка в Карелии ожидается традиционно низкой и прогнозируется на уровне 35−38%», — сказал ТАСС руководитель Центра политических и социальных исследований республики Анатолий Цыганков.

На два часа продлят выборы в Калининграде

В Калининградской области проходят досрочные выборы губернатора области. В регионе сформирован 541 постоянный участок для голосования и пять дополнительных избирательных участков. Досрочное голосование прошло на 30 гражданских и трех военных судах, которые находятся в день голосования в море. На них проголосовали 1 687 избирателей, сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

По решению Калининградской областной думы, голосование будет проходить на два часа дольше обычного — с 7 до 21 часа по местному времени (08:00 — 22:00 мск).

Основанием для продления времени работы избирательных участков стали обращения в облдуму и избирком представителей обществ садоводов и обществ ветеранов войн и военных конфликтов. Нарушения законодательства в принятом решении нет, сказали в облизбиркоме.

На пост главы области претендуют: временно исполняющий обязанности губернатора региона Антон Алиханов, выдвинутый региональным отделением «Единой России»; заместитель председателя комитета областного парламента по международным и межрегиональным делам, безопасности и правопорядку Евгений Мишин (ЛДПР); депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин (КПРФ); председатель Камчатской краевой экологической общественной организации «Камча» Екатерина Тимофеева, переехавшая в Калининград из Петропавловска-Камчатского и выдвинутая Российской экологической партией «Зеленые».

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

По мнению социолога, проректора по социальным коммуникациям Балтийского федерального университета им. И. Канта Ефима Фидри, жители региона не ждут больших перемен от выборов, но настроены скорее позитивно. «Как показывают данные наших предыдущих опросов, жители ждут, в первую очередь, что выборы позитивно скажутся и на их личном материальном благополучии, и на положении региона. Эти ожидания скромны, но они скорее позитивные, чем негативные. Больших перемен не ожидают, все ждут продолжения текущего курса», — сказал он.

По мнению социолога, явка при этом будет обычной. «Активность можно ожидать, на мой взгляд, на нормальном уровне, супер высоких процентов не будет, скорее можно ожидать показателей, таких же, как в предыдущие годы», — отметил он.

Выборы в Новгороде

В Новгородской области жители будут голосовать на 539 избирательных участках, где до 20 часов ждут свыше 500 тыс. избирателей.

На некоторых избирательных участках по предварительной договоренности с избиркомом голосование началось с 6 и 7 часов утра, что связано со сменным графиком работы на некоторых производствах.

Жителям Новгородской области предстоит выбрать главу региона из пяти кандидатов: депутат областной Думы Ольга Ефимова (КПРФ), депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР), предприниматель Михаил Панов («Справедливая Россия»), военный пенсионер Николай Захаров от «Патриотов России» и врио губернатора Андрей Никитин от «Единой России».

По мнению директора Областного государственного автономного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» Сергея Бондаренко, губернаторские выборы в регионе пройдут спокойно. «Избирательная кампания вызвала интерес новгородцев, но проходила спокойно, поэтому и сами выборы должны пройти спокойно», — отметил эксперт в беседе с ТАСС. По его оценке, на выборы могут прийти до 35−37% избирателей, как год назад во время выборов в Госдуму. Как ранее сообщал ТАСС, явка на предыдущих выборах губернатора Новгородской области в 2012 году составила 42,81%.

Ленинградская область

В Ленобласти сформировано 360 избирательных участков. В Единый день голосования здесь пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы по Кингисеппскому одномандатному округу. С 9:00 до 20:00 10 сентября на экране, расположенном в конференц-зале Леноблизбиркома будет демонстрироваться карта Ленинградской области, на которой будет представлена информация об открытии избирательных участков, об уровне активности избирателей на выборах в разрезе проводимых избирательных кампаний, по состоянию на вышеуказанные отчетные часы.