Явка на выборах в Новосибирской области к полудню составила 5,18%
Суммарно на выборах проголосовали 6532 человека, рассказали «Вестям» в Избиркоме НСО.
Суммарно на выборах проголосовали 6532 человека, рассказали «Вестям» в Избиркоме НСО.
Явка на выборах в Новосибирской области к полудню составила 5,18%, об этом «Вестям» сообщили в Избирательной комиссии в НСО.
Суммарно на выборах проголосовали человек 6532 человека.
В городе Новосибирске:
• по избирательному округу № 21 (часть Железнодорожного и часть Заельцовского районов) — 2081 человек.
• по избирательному округу № 14 (часть Калининского района) — 768 человек.
В Новосибирской области:
• В Баганском районе — 171 человек.
• В Болотнинском районе — 354 человека.
• В Искитимском районе — 342 человека.
• В Карасукском районе — 2155 человек.
• В Коченевском районе — 212 человек.
• В Куйбышевском районе — 82 человека.
• В Черепановском районе — 109 человек.
• В Чистоозерном районе — 194 человека.