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09:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Явка на выборах в Новосибирской области к полудню составила 5,18%

Суммарно на выборах проголосовали 6532 человека, рассказали «Вестям» в Избиркоме НСО.

Явка на выборах в Новосибирской области к полудню составила 5,18%, об этом «Вестям» сообщили в Избирательной комиссии в НСО.

Суммарно на выборах проголосовали человек 6532 человека.

В городе Новосибирске:

• по избирательному округу № 21 (часть Железнодорожного и часть Заельцовского районов) — 2081 человек.

• по избирательному округу № 14 (часть Калининского района) — 768 человек.

В Новосибирской области:

• В Баганском районе — 171 человек.

• В Болотнинском районе — 354 человека.

• В Искитимском районе — 342 человека.

• В Карасукском районе — 2155 человек.

• В Коченевском районе — 212 человек.

• В Куйбышевском районе — 82 человека.

• В Черепановском районе — 109 человек.

• В Чистоозерном районе — 194 человека.

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