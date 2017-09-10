Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Россия накинула США "веревку на шею"
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Пентагон ответил на "неприятность от РФ" созданием "Карликов"
Политолог: ввод миротворцев выставит Киев лжецами
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Эксперт: Порошенко испугала инициатива Путина о вводе миротворцев
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Празднование Курбан-байрама
09:35 (мск), источник: ИА Башинформ

На муниципальных выборах в Башкирии впервые будут использовать QR-код

УФА, 10 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Впервые на муниципальных выборах в Башкортостане будет использоваться технология изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом, что позволит ускорить ввод итоговых протоколов УИК в ГАС «Выборы».

Председатель Центризбиркома республики Хайдар Арсланов, его заместитель Марат Гадилов, секретарь Комиссии Марина Долматова, руководитель информационного центра Риф Арсланов и главный консультант информационного центра Павел Крупнов в августе провели семинары в Белорецком, Бирском, Учалинском, Баймакском, Благовещенском, Кугарчинском, Мелеузовском, Ишимбайском, Стерлитамакском, Чишминском, Чекмагушевском, Кушнаренковском, Уфимском, Аургазинском, Калтасинском, Аскинском, Караидельском, Белокатайском, Салаватском, Туймазинском, Белебеевском районах.

Всего обучением было охвачено около тысячи человек — членов территориальных и участковых избирательных комиссий, системных администраторов из всех 49 территорий республики (48 районов и один городской округ), в которых пройдет единый день голосования. Каждый из участников обучения смог получить необходимые навыки по работе с новой технологией. Новая технология будет использоваться на всех 295 избирательных участках, на которых сегодня идет голосование.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания

По данным ЦИК России, более 80 процентов участковых избирательных участков в день голосования будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней или необходимой компьютерной техникой для изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

«Мы уверены, что эта система позволит выдать всем желающим наблюдателям, представителям партий копии протоколов, которые будут абсолютно легитимными. У нас нет иной задачи кроме обеспечения легитимности кампании. Я бы хотел, чтобы все придерживались четкой процедуры и не допускали вопросов о качестве выданных протоколов», — подчеркнул член ЦИК России Николай Булаев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пхеньян мог создать ядерное оружие при тайной помощи Тегерана
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Голосование на выборах началось по всей России
«Ирма» обрушила на Гавану многометровые волны
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Лучшим фильмом кинофестиваля в Венеции стала драма «Форма воды»
Спорт
Расплескалась синева. «Ман Сити» разрывает «Ливерпуль» Главный матч английского уикенда завершается неожиданным разгромом
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь