На муниципальных выборах в Башкирии впервые будут использовать QR-код

Председатель Центризбиркома республики Хайдар Арсланов, его заместитель Марат Гадилов, секретарь Комиссии Марина Долматова, руководитель информационного центра Риф Арсланов и главный консультант информационного центра Павел Крупнов в августе провели семинары в Белорецком, Бирском, Учалинском, Баймакском, Благовещенском, Кугарчинском, Мелеузовском, Ишимбайском, Стерлитамакском, Чишминском, Чекмагушевском, Кушнаренковском, Уфимском, Аургазинском, Калтасинском, Аскинском, Караидельском, Белокатайском, Салаватском, Туймазинском, Белебеевском районах.

Всего обучением было охвачено около тысячи человек — членов территориальных и участковых избирательных комиссий, системных администраторов из всех 49 территорий республики (48 районов и один городской округ), в которых пройдет единый день голосования. Каждый из участников обучения смог получить необходимые навыки по работе с новой технологией. Новая технология будет использоваться на всех 295 избирательных участках, на которых сегодня идет голосование.

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По данным ЦИК России, более 80 процентов участковых избирательных участков в день голосования будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней или необходимой компьютерной техникой для изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом.