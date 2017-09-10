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09:40 (мск), источник: Nakanune.ru

В ходе свердловской «выборной лотереи» разыграли первую квартиру и несколько автомобилей

На Среднем Урале начался розыгрыш в рамках фестиваля «Уральские самоцветы».

Как сообщили Накануне.RU организаторы розыгрыша, первую квартиру и первый автомобиль выиграли жители Каменска-Уральского, еще две машины уже разыграли в Лесном.

«За первые сорок минут ее участники уже выиграли четыре автомобиля: два в городе Лесном и по одному в Каменске-Уральском и в Первоуральске. Первому улыбнулась удача жителю Каменска-Уральского. Молодой человек не скрывал свои эмоций. Десятки участников получили в качестве подарков сложную бытовую технику. Так, жительница Невьянска получила пылесос, по ее словам, очень необходимый в хозяйстве», — рассказали организаторы.

Владельцем квартиры в Каменске-Уральском стал прессовщик Синарского трубного завода.

Напомним, главная акция фестиваля «Уральские самоцветы» стартовала в 8.00 10 сентября 2017 года в двадцати муниципалитетах Свердловской области. Наблюдатели назвали акцию «выборной лотереей», так как места розыгрышей приближены к избирательным участкам.

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