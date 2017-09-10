В ходе свердловской «выборной лотереи» разыграли первую квартиру и несколько автомобилей
На Среднем Урале начался розыгрыш в рамках фестиваля «Уральские самоцветы».
На Среднем Урале начался розыгрыш в рамках фестиваля «Уральские самоцветы».
Как сообщили Накануне.RU организаторы розыгрыша, первую квартиру и первый автомобиль выиграли жители
«За первые сорок минут ее участники уже выиграли четыре автомобиля: два в городе Лесном и по одному в
Владельцем квартиры в
Напомним, главная акция фестиваля «Уральские самоцветы» стартовала в 8.00 10 сентября 2017 года в двадцати муниципалитетах Свердловской области. Наблюдатели назвали акцию «выборной лотереей», так как места розыгрышей приближены к избирательным участкам.