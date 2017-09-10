Бывший губернатор Прикамья Геннадий Игумнов проголосовал рано утром

«Я пришёл на выборы достаточно рано. Это неординарное событие для Пермского края: впервые за 17 лет мы выбираем губернатора. Я выступал против отмены выборов, говорил, что это недопустимо. Рад, что голосование вернулось. Трудности нарастают для жителей с каждым днём и даже часом. Все эти санкции и так далее… всё время вертится мысль: как сделать так, чтобы сложностей было меньше? Один из способов — это грамотные руководители во главе региона», — сказал Геннадий Игумнов на избирательном участке журналистам.