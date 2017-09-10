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09:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

Бывший губернатор Прикамья Геннадий Игумнов проголосовал рано утром

Экс-глава региона сделал свой выбор на участке № 3411.

Источник: Аргументы и факты

Экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов проголосовал в Перми рано утром.

Политик пришёл на избирательный участок № 3411 на улице Сибирской.

«Я пришёл на выборы достаточно рано. Это неординарное событие для Пермского края: впервые за 17 лет мы выбираем губернатора. Я выступал против отмены выборов, говорил, что это недопустимо. Рад, что голосование вернулось. Трудности нарастают для жителей с каждым днём и даже часом. Все эти санкции и так далее… всё время вертится мысль: как сделать так, чтобы сложностей было меньше? Один из способов — это грамотные руководители во главе региона», — сказал Геннадий Игумнов на избирательном участке журналистам.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Прикамье», политик также выразил надежду, что сегодня как можно больше жителей Прикамья сделают свой выбор.

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