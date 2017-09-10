В Омске за депутатов горсовета проголосовали 40 тысяч человек
Председатель городской избирательной комиссии Иван Ходаков назвал данные по явке избирателей на выборах в омский горсовет по состоянию на 10 часов утра.
Председатель городской избирательной комиссии Иван Ходаков назвал данные по явке избирателей на выборах в омский горсовет по состоянию на 10 часов утра.
Так, к этому времени на участки пришли 40 тыс.человк, это порядка 4,5% избирателей. Среди округов Омска лидирует Ленинский округ. В общее число проголосовавших входят и досрочники: заранее депутатов выбрали 23 тыс. избирателей или 2,5%.
Отметим, что на прошлогодних выборах в Госдуму и Законодательное собрание явка составляла порядка 3,8%. На выборах губернатора явка была 2,6%.
Напомним, 10 сентября омичи выбирают депутатов омского горсовета. На 40 мандатов ОГС претендуют 362 кандидата.