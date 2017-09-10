Северокорейские пограничники отпустили задержанную приморскую яхту

Источник: AP 2017

Пограничники КНДР отпустили приморскую яхту «Надежда». Судя по всему, её решили не буксировать в порт, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

По данным представителя министерства иностранных дел во Владивостоке, координационный центр сообщил о задержании российской яхты в 13:00 по местному времени.

«Генконсульство РФ в КНДР получило информацию об этом. Корейские пограничники, скорее всего, решили не буксировать яхту в порт, а отпустили», — отметил собеседник.

Информация о задержании яхты «Надежда», вышедшей на международную регату из Владивостока, появилась несколько часов назад. Сообщалось, что после этого её с двумя вооружёнными пограничниками на борту отправили в сторону Северной Кореи.

В июне 2017 года РИА «Восток-Медиа» писало о подобном инциденте. Северные корейцы задержали приморскую яхту «Каталекса». Инцидент произошёл в северо-западной части Японского моря. Три члена экипажа перегоняли Katalexa с Тайваня во Владивосток, на остров Русский. Позже в КНДР заявили, что местные рыбаки проявили излишнюю бдительность: им показалось, что приморцы нарушили границу государств.