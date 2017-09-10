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10:03 (мск), источник: Восток Медиа

Северокорейские пограничники отпустили задержанную приморскую яхту

от случай стал третьим подобным происшествием за полтора года.

Источник: AP 2017

Пограничники КНДР отпустили приморскую яхту «Надежда». Судя по всему, её решили не буксировать в порт, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.

По данным представителя министерства иностранных дел во Владивостоке, координационный центр сообщил о задержании российской яхты в 13:00 по местному времени.

«Генконсульство РФ в КНДР получило информацию об этом. Корейские пограничники, скорее всего, решили не буксировать яхту в порт, а отпустили», — отметил собеседник.

Информация о задержании яхты «Надежда», вышедшей на международную регату из Владивостока, появилась несколько часов назад. Сообщалось, что после этого её с двумя вооружёнными пограничниками на борту отправили в сторону Северной Кореи.

В июне 2017 года РИА «Восток-Медиа» писало о подобном инциденте. Северные корейцы задержали приморскую яхту «Каталекса». Инцидент произошёл в северо-западной части Японского моря. Три члена экипажа перегоняли Katalexa с Тайваня во Владивосток, на остров Русский. Позже в КНДР заявили, что местные рыбаки проявили излишнюю бдительность: им показалось, что приморцы нарушили границу государств.

Примечательно, что в мае 2016 года подобное случилось с ещё одной приморской яхтой. Северокорейские рыбаки напали на яхту «Элфин». Около двух часов захватчики обкидывали их камнями, табуретками, бутылками и углём, после чего взяли в заложники капитана. Вскоре русских моряков передали в руки военных. Яхтсменов спасло только то, что они успели вовремя сообщить о нападении. Что было бы, если бы экипаж не успел выйти на связь, никому неизвестно.

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