Северокорейские пограничники отпустили задержанную приморскую яхту
от случай стал третьим подобным происшествием за полтора года.
от случай стал третьим подобным происшествием за полтора года.
Пограничники КНДР отпустили приморскую яхту «Надежда». Судя по всему, её решили не буксировать в порт, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА Новости.
По данным представителя министерства иностранных дел во Владивостоке, координационный центр сообщил о задержании российской яхты в 13:00 по местному времени.
«Генконсульство РФ в КНДР получило информацию об этом. Корейские пограничники, скорее всего, решили не буксировать яхту в порт, а отпустили», — отметил собеседник.
Информация о задержании яхты «Надежда», вышедшей на международную регату из Владивостока, появилась несколько часов назад. Сообщалось, что после этого её с двумя вооружёнными пограничниками на борту отправили в сторону Северной Кореи.
В июне 2017 года РИА «Восток-Медиа» писало о подобном инциденте. Северные корейцы задержали приморскую яхту «Каталекса». Инцидент произошёл в
Примечательно, что в мае 2016 года подобное случилось с ещё одной приморской яхтой. Северокорейские рыбаки напали на яхту «Элфин». Около двух часов захватчики обкидывали их камнями, табуретками, бутылками и углём, после чего взяли в заложники капитана. Вскоре русских моряков передали в руки военных. Яхтсменов спасло только то, что они успели вовремя сообщить о нападении. Что было бы, если бы экипаж не успел выйти на связь, никому неизвестно.