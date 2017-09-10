В Воронежской области стартовали выборы в органы местного самоуправления

Источник: РИА "Воронеж"

В Богучарском, Бутурлиновском, Грибановском, Поворинском и Петропавловском районах пройдут выборы в местные советы народных депутатов. Глав и депутатов органов местного самоуправления также выберут в 50 городах и селах в 14 районах области. По итогам голосования должны заместить 435 мандатов. В муниципальных районах по пропорциональной системе распределят 59 мандатов, по мажоритарной — 74. В городских и сельских поселениях заместят 302 мандата.

Справка Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства В единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания Подробнее

На выборы 10 сентября зарегистрировались 1165 кандидатов. В том числе 499 кандидатов от «Единой России», 175 — от ЛДПР, 151 — от КПРФ, 77 — от «Справедливой России», 75 — от партии «Родина», 2 — от «Партии дела» и 186 самовыдвиженцев. В списках избирателей — 211,8 тыс. человек. Это более 11% от общей численности избирателей области.