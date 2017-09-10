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10:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области стартовали выборы в органы местного самоуправления

Избирательные участки открылись в 18 районах Воронежской области в день выборов в органы местного самоуправления в воскресенье, 10 сентября. Всего в день голосования пройдет 55 избирательных компаний.

Источник: РИА "Воронеж"

В Богучарском, Бутурлиновском, Грибановском, Поворинском и Петропавловском районах пройдут выборы в местные советы народных депутатов. Глав и депутатов органов местного самоуправления также выберут в 50 городах и селах в 14 районах области. По итогам голосования должны заместить 435 мандатов. В муниципальных районах по пропорциональной системе распределят 59 мандатов, по мажоритарной — 74. В городских и сельских поселениях заместят 302 мандата.

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На выборы 10 сентября зарегистрировались 1165 кандидатов. В том числе 499 кандидатов от «Единой России», 175 — от ЛДПР, 151 — от КПРФ, 77 — от «Справедливой России», 75 — от партии «Родина», 2 — от «Партии дела» и 186 самовыдвиженцев. В списках избирателей — 211,8 тыс. человек. Это более 11% от общей численности избирателей области.

В день голосования к работе приступили 292 участковые комиссии. Для выборов в органы местного самоуправления впервые изготовят протоколы об итогах голосования с использованием QR-кода на всех участках. Особое внимание уделили вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении выборов, и вопросам обеспечения общественного порядка и соблюдения законности.

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