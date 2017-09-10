Нурсултан Назарбаев предложил создать исламскую G-20

Источник: Kazinform

«Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий — очень важно для нас. В этой связи, мы должны еще развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это позволит развиваться всему исламскому миру. Мы должны развивать отношения между исламской религией и представителями других религий, поэтому мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которых сближает исламский мир с Западом», — сказал Президент, выступая на первом Саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

Нурсултан Назарбаев призвал участников Саммита отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию. В связи с этим, Глава государства отметил, что Казахстан готов делиться со своим опытом по сохранению межнационального и межконфессионального развития.

«Как вы знаете, в нашей стране насчитывается очень много этнических групп и мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Там встречаются представители разных конфессий. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году», — подчеркнул Президент.