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09:22 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев предложил создать исламскую G-20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать форум из 15 передовых стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в формате «Большой двадцатки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Я думаю, что надо создать форум, как G-20, неофициальную группу для развития науки и экономики в исламском мире. Из передовых 15 государств Организации исламского сотрудничества можно было создать организацию ОИС-15. Потому что развитие науки и технологий — очень важно для нас. В этой связи, мы должны еще развивать плодотворное сотрудничество с западными странами. Это позволит развиваться всему исламскому миру. Мы должны развивать отношения между исламской религией и представителями других религий, поэтому мы должны проводить такие форумы регулярно, заседания которых сближает исламский мир с Западом», — сказал Президент, выступая на первом Саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

Нурсултан Назарбаев призвал участников Саммита отказаться от стереотипов, которые приводят к непониманию. В связи с этим, Глава государства отметил, что Казахстан готов делиться со своим опытом по сохранению межнационального и межконфессионального развития.

«Как вы знаете, в нашей стране насчитывается очень много этнических групп и мы живем в мире и дружбе. Уже 14 лет мы проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Там встречаются представители разных конфессий. Я вас всех приглашаю на шестой съезд, который будет проходить в 2018 году», — подчеркнул Президент.

Напомним, в столичном Дворце независимости начал работу первый Саммит ОИС по науке и технологиям с участием глав ряда государств. Саммит определит приоритеты, цели и задачи в сфере развития науки, технологий и инноваций в странах-участницах ОИС. Идея созыва саммита была озвучена Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым во время Саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году. Тема Саммита — «Наука, технологии, инновации и модернизация в исламском мире».

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