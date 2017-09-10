Назарбаев выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме

Источник: Tengrinews

Заседание проходит в Астане во Дворце Независимости.

Президент Казахстана высказался о ситуации в Мьянме. Он призвал к прекращению насилия и диалогу в рамках ООН.

Перед началом выступления Нурсултан Назарбаев выразил особую благодарность всем участникам за приезд в Астану и участие в саммите ОИС.

«За то, что вы приняли приглашение гостеприимного Казахстана, который является неотъемлемой частью всей исламской уммы. К сожалению, в последнее время исламская умма сталкивается с разными тяжелыми испытаниями. Во-первых, распространение экстремистских и террористических организаций — от их террористических атак, в первую очередь сами страны мусульманского мира терпят бедствие. Во-вторых, распространение исламофобии. В западных странах с каждым годом увеличивается преступные деяния простив мусульман. Мы выражаем обеспокоенность по недавнему конфликту в Мьянме, мы призываем все страны к немедленному прекращению насилия и диалогу в рамках ООН», — обратился к участникам саммита по науке и технологиям ОИС Нурсултан Назарбаев.

Первый Саммит ОИС по науке и технологиям определит приоритеты, цели и задачи в сфере науки, технологий и инноваций в странах-участницах ОИС. Идея созыва Саммита была озвучена Нурсултаном Назарбаевым вовремя Саммита ОИС в Стамбуле в 2016 году. Организация исламского сотрудничества была создана в 1969 году. В настоящее время ОИС насчитывает 57 государств-членов.