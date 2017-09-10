Назарбаев выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме
Нурсултан Назарбаев обратился к участникам перового Саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Нурсултан Назарбаев обратился к участникам перового Саммита по науке и технологиям Организации исламского сотрудничества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заседание проходит в Астане во Дворце Независимости.
Президент Казахстана высказался о ситуации в Мьянме. Он призвал к прекращению насилия и диалогу в рамках ООН.
Перед началом выступления Нурсултан Назарбаев выразил особую благодарность всем участникам за приезд в Астану и участие в саммите ОИС.
«За то, что вы приняли приглашение гостеприимного Казахстана, который является неотъемлемой частью всей исламской уммы. К сожалению, в последнее время исламская умма сталкивается с разными тяжелыми испытаниями.
Первый Саммит ОИС по науке и технологиям определит приоритеты, цели и задачи в сфере науки, технологий и инноваций в
Казахстан является членом ОИС с 1995 года. Постоянным представителем РК в ОИС является посол Казахстана в Саудовской Аравии. В 2011 году председательствовал в 38-й сессии СМИД ОИС. Встреча проходила в Астане в 2011 году. Знаковым итогом того заседания стало решение его участников переименовать объединение в Организацию исламского сотрудничества.