Названы округа Омска с самыми активными и с самыми пассивными избирателями
По состоянию на 10:00 на избирательных участках города побывало 4,5% граждан, имеющих избирательное право.
По состоянию на 10:00 на избирательных участках города побывало 4,5% граждан, имеющих избирательное право.
По предварительным данным на 10:00, на избирательных участках Омска явка составила 4,5%. Эту цифру озвучил председатель Омского горизбиркома Иван Ходаков. В эту долю входят и досрочно проголосовавшие избиратели. Таких оказалось 2,5% — 23 тысячи человек.
Иван Ходаков, председатель Омской городской избирательной комиссии:
— К этому времени проголосовали 40 тысяч избирателей — 4,5%. В 2016 году на это время явка была 3,8%, а на выборах губернатора было 2,6%.
По числу избирателей — «ранних пташек» лидирует Ленинский округ. Здесь на избирательных участках побывало более 5% совершеннолетних дееспособных жителей.
Тише всего на избирательных участках Советского округа. Немногим ему уступает Кировский округ, особенно его северная часть, известная как Левобережье. В этих округах проголосовало от 1,8% до 2,4% избирателей.
Но делать
Напомним, что в 08:00 в Омске открылся 451 постоянный избирательный участок, а также 20 временных. Из них 19 участков расположены в городских больницах, один — в следственном изоляторе № 1.