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09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

На выборах в Москве более 7,5 тысячи кандидатов претендуют на депутатские места

В 8.00 стартовал Единый день голосования в России.

Источник: Комсомольская правда

В 08.00 воскресенья 10 сентября в Москве открылись более трех тысяч избирательных участков по выборам депутатов муниципальных образований. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Количество кандидатов в пять раз превышает число депутатских мест.
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«Всего на 1502 места претендуют более 7,5 тысячи кандидатов, то есть более пяти человек на место».

Уточняется, что так как выборы муниципальные, голосование в больницах и СИЗО не предусмотрено.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Передеокино Юрия Носенко и его заместителя Светлану Антонову. Ранее в сети появилось видео, на котором Антонова, предположительно, обсуждает подтасовки на выборах в воскресень с представителями участковых избирательных комиссий.

Градоначальник подчеркнул, что документы о грубых нарушениях будут направлены в прокуратуру.

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