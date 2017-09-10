На выборах в Москве более 7,5 тысячи кандидатов претендуют на депутатские места
В 8.00 стартовал Единый день голосования в России.
В 8.00 стартовал Единый день голосования в России.
В 08.00 воскресенья 10 сентября в Москве открылись более трех тысяч избирательных участков по выборам депутатов муниципальных образований. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.
«Всего на 1502 места претендуют более 7,5 тысячи кандидатов, то есть более пяти человек на место».
Уточняется, что так как выборы муниципальные, голосование в больницах и СИЗО не предусмотрено.
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района
Градоначальник подчеркнул, что документы о грубых нарушениях будут направлены в прокуратуру.