На выборах в Москве более 7,5 тысячи кандидатов претендуют на депутатские места

Источник: Комсомольская правда

В 08.00 воскресенья 10 сентября в Москве открылись более трех тысяч избирательных участков по выборам депутатов муниципальных образований. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Количество кандидатов в пять раз превышает число депутатских мест.

Читайте также Голосование на выборах началось по всей России

«Всего на 1502 места претендуют более 7,5 тысячи кандидатов, то есть более пяти человек на место».

Уточняется, что так как выборы муниципальные, голосование в больницах и СИЗО не предусмотрено.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Передеокино Юрия Носенко и его заместителя Светлану Антонову. Ранее в сети появилось видео, на котором Антонова, предположительно, обсуждает подтасовки на выборах в воскресень с представителями участковых избирательных комиссий.

Градоначальник подчеркнул, что документы о грубых нарушениях будут направлены в прокуратуру.