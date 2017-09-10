Явка на выборах в Челябинской области в 10 утра составила 6%
Активнее всего на Южном Урале голосуют в Чесменском и Кизильском районах, в аутсайдерах — Сосновский район, Коркино и Трехгорный.
Активнее всего на Южном Урале голосуют в Чесменском и Кизильском районах, в аутсайдерах — Сосновский район, Коркино и Трехгорный.
Явка на выборах в Челябинской области в 10 утра составила 6%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные облизбиркома.
Активнее всего на Южном Урале голосуют в Кизильском районе, на выборах главы Полоцкого сельского поселения, здесь явка на 10 утра составила 14,79%, в Чесменском районе, на довыборах депутата в местное Собрание — 14,55%.
В аутсайдерах — Сосновский район (довыборы 1,18%), Коркино (1,26%) и Трехгорный (1,83%) — в этих муниципалитетах выбирают депутатов в местные законодательные органы.
Напомним, сегодня, в Единый день голосования 10 сентября, в Челябинской области в 8 утра открылось 140 избирательных участков. Голосование завершится в 10 вечера.