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09:49 (мск), источник: dostup1.ru

Явка на выборах в Челябинской области в 10 утра составила 6%

Активнее всего на Южном Урале голосуют в Чесменском и Кизильском районах, в аутсайдерах — Сосновский район, Коркино и Трехгорный.

Явка на выборах в Челябинской области в 10 утра составила 6%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные облизбиркома.

Активнее всего на Южном Урале голосуют в Кизильском районе, на выборах главы Полоцкого сельского поселения, здесь явка на 10 утра составила 14,79%, в Чесменском районе, на довыборах депутата в местное Собрание — 14,55%.

В аутсайдерах — Сосновский район (довыборы 1,18%), Коркино (1,26%) и Трехгорный (1,83%) — в этих муниципалитетах выбирают депутатов в местные законодательные органы.

Напомним, сегодня, в Единый день голосования 10 сентября, в Челябинской области в 8 утра открылось 140 избирательных участков. Голосование завершится в 10 вечера.

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