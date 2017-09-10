Явка на выборах в Челябинской области в 10 утра составила 6%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные облизбиркома.

Активнее всего на Южном Урале голосуют в Кизильском районе, на выборах главы Полоцкого сельского поселения, здесь явка на 10 утра составила 14,79%, в Чесменском районе, на довыборах депутата в местное Собрание — 14,55%.

В аутсайдерах — Сосновский район (довыборы 1,18%), Коркино (1,26%) и Трехгорный (1,83%) — в этих муниципалитетах выбирают депутатов в местные законодательные органы.