Явка избирателей на выборах главы Свердловской области превысила 5%

Источник: Интерфакс

Как сообщается на сайте регионального избиркома, по данным на 10:00 местного времени проголосовало 5,06% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Свердловской области.

На выборах 2016 года, как сообщалось ранее, на это же время проголосовало 4,9% избирателей.

Тем временем, ранее на сайте избиркома сообщалось, что, по данным на 10:00 местного времени проголосовало 4,68% от общего числа избирателей.

К работе в Свердловской области приступили 2542 избирательных участка. По данным облизбиркома, почти три тысячи наблюдателей будут работать в воскресенье на избирательных участках Свердловской области.

Читайте также В Свердловской области и Пермском крае начались губернаторские выборы

«Кандидаты и избирательные объединения направили в участковые избирательные комиссии 2 951 наблюдателя», — говорится в сообщении.

В сравнении с выборами 2016 года, когда избирались депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона, в этом году наблюдателей в два с половиной раза меньше — год назад их было 7 608, уточняется в пресс-релизе.

В Свердловской области в единый день голосования проходят выборы губернатора. На эту должность претендуют шесть кандидатов, включая действующего главу.