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09:48 (мск), источник: Интерфакс

Явка избирателей на выборах главы Свердловской области превысила 5%

10 сентября. Interfax-Russia.ru — Активность избирателей Свердловской области, где выбирают губернатора, сопоставима с той, что была во время выборов депутатов в Госдуму РФ и региональное Заксобрание в 2016 году.

Источник: Интерфакс

Как сообщается на сайте регионального избиркома, по данным на 10:00 местного времени проголосовало 5,06% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Свердловской области.

На выборах 2016 года, как сообщалось ранее, на это же время проголосовало 4,9% избирателей.

Тем временем, ранее на сайте избиркома сообщалось, что, по данным на 10:00 местного времени проголосовало 4,68% от общего числа избирателей.

К работе в Свердловской области приступили 2542 избирательных участка. По данным облизбиркома, почти три тысячи наблюдателей будут работать в воскресенье на избирательных участках Свердловской области.

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«Кандидаты и избирательные объединения направили в участковые избирательные комиссии 2 951 наблюдателя», — говорится в сообщении.

В сравнении с выборами 2016 года, когда избирались депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона, в этом году наблюдателей в два с половиной раза меньше — год назад их было 7 608, уточняется в пресс-релизе.

В Свердловской области в единый день голосования проходят выборы губернатора. На эту должность претендуют шесть кандидатов, включая действующего главу.

В регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления 19 районов, 30 городских округов и дополнительные выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах. По данным регионального избиркома, в прошлом году явка на выборах в Свердловской области составила около 42%.

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