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11:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Утро в Прикамье: самые пассивные избиратели — в Индустриальном районе Перми

Явка по краю за два часа работы избиркомов составила 4,44%. Несмотря на дождь, электорат проявляет активность.

Источник: ИА REGNUM

В Пермском крае 10 сентября на 10:00 местного времени (08:00 мск) проголосовало более 85 тысяч избирателей (4,44%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в крайизбиркоме. Максимальная явка отмечена в Уинском районе — 9,5%, минимальная — в Индустриальном районе Перми (1,95%).

Стоит отметить, что в соцсети пользователи говорят об активности электората. На избирательных участках Перми в утренние часы, несмотря на дождливую погоду, наблюдалась оживление, но без очередей.

Между тем некоторые пользователи заявили, что принципиально не пойдут голосовать. Появилось в соцсети и информация о том, что из Орджоникидзевского района Перми едут голосовать в школы на Парковый."Так приходится выполнять разнарядки по явке…, — отметил пользователь и добавил, что подкуп и подвоз на лицо.

Между тем, в крайизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в утренние часы жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало, нарушений общественного порядка не зафиксировано, выборы проходят спокойно.

Напомним, в Пермском крае проходят выборы губернатора Пермского края. На пост первого лица региона претендует пять кандидатов. Кроме выборов губернатора сегодня, 10 сентября, завершаются 64 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, назначено 122 местных референдума.

Для голосования открыто 1080 избирательных участков. На 10:00 местного времени в списках зарегистрировано 1 930 429 избирателей.

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