К полудню в Омске проголосовали почти 86 тысяч человек
В городской избирательной комиссии огласили явку на выборах в омский горсовет по состоянию на 12 часов дня.
В городской избирательной комиссии огласили явку на выборах в омский горсовет по состоянию на 12 часов дня.
Как отметил председатель горизбиркома Иван Ходаков, в Омске проголосовали почти 86 тыс. человек.
«По состоянию на 12 часов явка составила 9,54%. В абсолютных цифрах это порядка 86 тыс. избирателей. На выборах в Заксобрание и Госдуму 2016 года к этому времени явка была 12,6%, на выборах губернатора в 2015 году — 8,8%», — заявил Иван Ходаков.
В лидерами по явке стали 17, 18 и 10 округа.
Напомним, 10 сентября омичи выбирают депутатов Омского городского Совета. На 40 мандатов ОГС претендуют 362 кандидата. Избирательные участки в городе открыты до 20:00.