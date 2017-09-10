К полудню в Омске проголосовали почти 86 тысяч человек

«По состоянию на 12 часов явка составила 9,54%. В абсолютных цифрах это порядка 86 тыс. избирателей. На выборах в Заксобрание и Госдуму 2016 года к этому времени явка была 12,6%, на выборах губернатора в 2015 году — 8,8%», — заявил Иван Ходаков.