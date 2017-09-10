Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США выплатят семье российского боксера 22 млн долларов
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Русская Кардашьян" порадовала Сеть "прелестями в песке" - СМИ
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Салют водородной бомбе
11:44 (мск), источник: СуперОмск

К полудню в Омске проголосовали почти 86 тысяч человек

В городской избирательной комиссии огласили явку на выборах в омский горсовет по состоянию на 12 часов дня.

Источник: Reuters

Как отметил председатель горизбиркома Иван Ходаков, в Омске проголосовали почти 86 тыс. человек.

«По состоянию на 12 часов явка составила 9,54%. В абсолютных цифрах это порядка 86 тыс. избирателей. На выборах в Заксобрание и Госдуму 2016 года к этому времени явка была 12,6%, на выборах губернатора в 2015 году — 8,8%», — заявил Иван Ходаков.

В лидерами по явке стали 17, 18 и 10 округа.

Напомним, 10 сентября омичи выбирают депутатов Омского городского Совета. На 40 мандатов ОГС претендуют 362 кандидата. Избирательные участки в городе открыты до 20:00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Голосование на выборах началось по всей России
Киев: Россию на Генассамблее ООН ждет «немало неожиданностей»
Голосование в трех регионах России продлили на час
Трамп обратился к американцам перед наступлением урагана «Ирма»
Соратники Саакашвили добыли план властей по его нейтрализации
Число жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек
Учитель ответил на слова Поклонской о новом иске против него
Спорт
«Зенит» в игре с «Динамо» попробует продлить серию без поражений Петербургский клуб остается единственным, кто не познал горечь поражений в текущем розыгрыше РФПЛ
Авто
Фото дня: во Владивостоке автомобиль выкинули на помойку Неизвестный оставил у мусорных баков в одном из дворов Владивостока старенькую Toyota
Hi-Tech
Эксклюзив: произошел слив всех цен на новый iPhone Hi-Tech Mail.Ru получил эксклюзивную информацию о цене нового iPhone в России: он появится почти сразу после анонса
Кино
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала Российские звезды посетили светское мероприятие, в рамках которого были представлены новинки телеэфира канала
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
Эдгард Запашный назвал сына редким именем Представитель известной цирковой династии выбрал сыну необычное имя.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь