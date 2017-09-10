Первая жалоба на подкуп избирателей зафиксирована на выборах в п. Аян Хабаровского края

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.

Первую жалобу на нарушения на выборах — за бутылку водки и пачку сигарет — зафиксировали в поселке Аян Хабаровского края. Сейчас с этим делом разбираются в полиции, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

Как сообщил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов, первая жалоба на нарушение закона о выборах зафиксирована на выборах депутатов в совет поселка Аян.

— Один кандидат самовыдвиженец написал жалобу на другого кандидата тоже самовыдвиженцца, что тот якобы предлагал голосовать за него за бутылку водки и пачку сигарет. Есть также данные, что аналогичное предложение этот кандидат якобы делал и другим избирателям. Сейчас идет проверка сотрудников правоохранительных органов по этому заявлению, — сообщил глава крайизбиркома. — В остальных местах все спокойно, нарушений нет.

Геннадий Накушнов также добавил, что в поселке Октябрьский Ванинского района, где ранее было выявлено нарушение на этапе досрочного голосования за главу поселка, выборы проходят под контролем секретаря крайизбиркома Оярса Машкова.

К основному этапу выборов там установили видеокамеры и заново перепечатали весь тираж бюллетеней.

На 15.00 явка по Аяно-Майскому району 40,6%, по району имени Полины Осипенко — 21,96%, Нанайскому району— 19,29%, Тугуро-Чумиканскому— 33,35%, Ульчскому -15,08%.