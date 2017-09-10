Первая жалоба на подкуп избирателей зафиксирована на выборах в п. Аян Хабаровского края
Как пожаловался заявитель, один из кандидатов пытался купить голоса избирателей за бутылку и пачку сигарет.
Как пожаловался заявитель, один из кандидатов пытался купить голоса избирателей за бутылку и пачку сигарет.
Хабаровск, 10 сентября, AmurMedia.
Первую жалобу на нарушения на выборах — за бутылку водки и пачку сигарет — зафиксировали в поселке Аян Хабаровского края. Сейчас с этим делом разбираются в полиции, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.
Как сообщил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов, первая жалоба на нарушение закона о выборах зафиксирована на выборах депутатов в совет поселка Аян.
— Один кандидат самовыдвиженец написал жалобу на другого кандидата тоже самовыдвиженцца, что тот якобы предлагал голосовать за него за бутылку водки и пачку сигарет. Есть также данные, что аналогичное предложение этот кандидат якобы делал и другим избирателям. Сейчас идет проверка сотрудников правоохранительных органов по этому заявлению, — сообщил глава крайизбиркома. — В остальных местах все спокойно, нарушений нет.
Геннадий Накушнов также добавил, что в поселке Октябрьский Ванинского района, где ранее было выявлено нарушение на этапе досрочного голосования за главу поселка, выборы проходят под контролем секретаря крайизбиркома Оярса Машкова.
К основному этапу выборов там установили видеокамеры и заново перепечатали весь тираж бюллетеней.
На 15.00 явка по
Предварительные итоги голосования по выборам в органы МСУ Хабаровского края будут подведены завтра, 11 сентября.