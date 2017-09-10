«RussiaArmsExpo» вернется на «УралТанке»

Военно-патриотический фестиваль «УралТанк», прошедший 9 сентября на полигоне старатель под Нижним Тагилом, может стать первым шагом к возрождению выставки «RussiaArmsExpo». Фирменные нижнетагильские смотрины танковой техники временно отправили в подмосковную Кубинку. Но, как утверждает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, федеральные власти уже признали такой маневр ошибочным.

«Тридцатьчетверки» держат строй.

Официально «УралТанк» приурочили к двум «красным» датам: Дню танкиста и Дню танкостроителя. Но, как ни крути, был на нем и отпечаток дня будущего — выборов губернатора 10 сентября. Нижний Тагил не просто второй по величине город Свердловской области. Давно отмечено — как голосует Путинград, так и засчитываются выборы в регионе. Потому на первом фестивале в гостях у мэра Сергея Носова, которому в воскресенье предстояло переизбираться мэром, были и врио губернатора Евгений Куйвашев, и вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Нельзя сказать, что фестиваль является уменьшенным «клоном» легендарной выставки на полигоне «Старатель». Он самобытен, упор сделан не на промышленно-коммерческую, а на историко-патриотическую составляющую.

«Гвоздем программы» стала музыкально-хореографическая композиция с элементами исторической реконструкции на тему участия в Сталинградской битве нижнетагильских танкистов и боевых машин, собранных в годы войны на Уральском танковом заводе № 183 имени Коминтерна.

Зрители увидели на поле легкие танки Т-70 и БТ-7, средний танк Т-34−76, самоходное артиллерийское орудие СУ-122. Броня крепка и танки наши быстры — марш советских танкистов 1938 года материализовался благодаря заводским умельцам. Для полноты картины не хватало только товарища Сталина и маршала Ворошилова.

Впрочем, первые выстрелы на полигоне прозвучали задолго до того. Первыми на огневой рубеж фестиваля «УралТанк» вышли 35 участников Кубка Урала по снайпингу. Среди них как профессионалы из Росгвардии и ФСБ, так и любители. Впрочем, по мнению Героя России Геворка Исаханяна, эти «любители» по уровню мастерства не отстают.

Как рассказал «Уралинформбюро» тюменец Андрей Иванов, у них в регионе такого рода соревнования идут уже давно. Андрей и его товарищи по команде хотя и не служат в силовых структурах, но в снайперском вооружении знают толк — готовы поразить цель, удаленную на 500 метров, причем при сильном ветре. По его словам, современные оптические прицелы дают возможность попасть в «яблочко» на расстоянии до 1 500 метров!

Ожидается, что в ближайшем будущем будет создана Всероссийская ассоциация снайпинга, попечительский совет которой возглавит Герой России, генерал Владимир Шаманов.

«Армата», вперед! RAE, come back!

Как бы ни были трогательны «танки Победы», но нижнетагильцев сегодня волнует судьба «Арматы». Будет танк — будет работа. Не все эксперты считают эту разработку российского оружия XXI-го века однозначно удачной, хотя в армии США аналогов машине нет. Универсальная платформа «Армата» позволяет создать любую современную бронемашину: танк, тяжелую БМП, боевую машину поддержки танков, ремонтно-эвакуационную машину, САУ и даже систему войскового ПВО.

На пресс-конференции гендиректор и главный конструктор «Уральсконр конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов заявил, что у «Арматы» большое будущее. На только что прошедшем международном форуме «Армия-2017» Министерство обороны России подписало с «Уралвагонзаводом» контракт на закупку этих машин.

«Армату» проверили в Сирии против боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России — прим.ред.), сообщил Терликов. По его словам, Минобороны выяснит, насколько «Армата» соответствует современным боевым реалиям, и определится, сколько машин нужно приобрести в обозримом будущем. Предполагается, что в 2020 году начнутся серийные поставки «Арматы» для нужд Вооруженных Сил России.

Не секрет, что упразднение выставки «RussiaArmsExpo» смешало планы «Уралвагонзавода» по продвижению своей продукции. По словам Андрея Терликова, выставка в течение 20 лет позволяла предприятию без особых финансовых затрат, на «домашнем поле» показывать товар лицом как российским генералам, так и зарубежным покупателям. В этом году УВЗ пришлось потратиться на доставку техники на форум «Армия» в Кубинку.

Однако все может вернуться на круги своя. Как заявил на брифинге Дмитрий Рогозин, «УралТанк» рассматривается на федеральном уровне как новая площадка для демонстрации достижений уральского оборонно-промышленного комплекса.

«Мы видим необходимость того, чтобы в рамках Дня танкостроителя здесь, на полигоне “Старатель”, в конце лета или начале осени регулярно проводить не только красочные шоу с показом боевых возможностей современной бронетехники, но и выставку продукции, которая производится военно-промышленным Уралом», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, Урал имеет полное право быть «хозяином» такой выставки. Кроме того, в рамках фестиваля «УралТанк» в дальнейшем планируется проведение научно-технических конференций с участием представителей стран-членов ОДКБ (организация договора о коллективной безопасности, в которую, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — прим. ред.).

«Крайне важно на этой выставке показать всю уральскую бронетехнику, — подчеркнул Рогозин. — В этом смысле я готов оказать поддержу работе оргкомитета фестиваля».

Пока можно строить лишь предположение, что федеральные власти реально осознали ошибкой «похороны» выставки «RussiaArmsExpo», которая, так или иначе, прошла 20-летний путь. Ведь танки по-прежнему делают на Урале. И одно дело выкатить их в парадном строю на Красную площадь, но стрелять и утюжить поле они должны дома — где даже ветер помогает поразить мишени.